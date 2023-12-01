Özlem Çerçioğlu’nun sağ koluna 14 yıl hapis talebi

CHP'liAydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun sağ kolu ve prensi olarak tanınan Aydın Büyükşehir Belediyesi Batı Koordinatörü Fatih Akkentli'nin, adli sicilinde 9 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. En son belediyeyi eleştiren yazı yazdığı için gazeteci Ahmet Gözen'e telefonla hakaret ettiği gerekçesiyle 75 gün hapis cezası alan Akkentli, 22 Eylül 2022'de ise Söke Tariş Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özer'in aracının önünü kesip, camları yumruklayarak tehdit ve hakaretlerde bulundu. Bu anları cep telefonu ile görüntüleyen Özer'in avukat oğlu Ali Özer'e de saldırıp telefonunu elinden zorla almaya çalışan Akkentli hakkında 14 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Akkentli, Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın geçen 23 Kasım'daki ilk duruşmasına katılmadı.