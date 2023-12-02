Saldırı hazırlığındaki 5 terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi

TÜRKSilahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Zap Vadisi, Metina Dağı, Hakurk, Avaşin-Basyan ve Gara Dağı bölgesinde başlatılan hava destekli operasyonlar sürüyor. Bu kapsamda Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde terörist hareketliliğinin olduğu yönünde alınan bilgiler doğrultusunda keşif ve gözetleme çalışmaları başladı. TSK tarafından oluşturulan güvenli alanlarda kurulan askeri üs bölgelerine söz konusu PKK'lı grubun saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi. Bunun üzerine sınır hattında görevli SİHA, yerleri tespit edilen teröristlere nokta operasyonu gerçekleştirdi. Milli ve yerli imkanlarla yapılan mühimmatların kullanıldığı operasyonda, 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.