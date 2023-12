Asırlık mücadelenin simge kadınları

Bugün Türk kadınının seçme ve seçilme hakkına kavuşmasının 89'ncu yıldönümü. SABAH, kadınların 89 yıl önce sahip oldukları seçme ve seçilme hakkı yıldönümü nedeniyle simge isimlerle bir araya geldi. Türkiye'nin ilk kadın büyükşehir belediye başkanı Fatma Şahin, Diyarbakır'ın hanımağası milletvekili Suna Kepolu Ataman ve Türkiye güzeli Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş kadınların kazanımlarını anlattı.Bu hikâye AK Parti'nin 22 yıldan beridir bir başarı hikâyesi, bir kalkınma ve Türkiye modeli oldu. Bundan sonraki süreçte de genç kızlarımız bizleri rol model alarak bizden sonra sürdürülebilirliği sağlayacaklar.90lı yıllarda Batman Hasankeyf'e bir kadın kaymakam atanmıştı. O dönem kadın kaymakamı görmek için Hasankeyf'e kadar gitmiştim. Bizim ilçemizde de kadın kaymakam olsun isterdim, çok özenirdim onlara. Hayatın her alanında tüm meslek gruplarında kadın sayısı şükür artıyor. Geçmişte hak ettiğimiz mesafeyi alamamıştık fakat AK Parti iktidarıyla büyük mesafe kat ettik. Kadın devrimi deyince aklımıza Recep Tayyip Erdoğan geliyor.Kadın kanundur. Seçilme hakkı sonradan eklenmiş olsa bile günümüzde bir kimsenin "seçsin ama seçilmesin" demesi bile ciddi bir akıl tutulması olarak görülür. AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadarki hükümetleri zamanında kadın hakları için birçok yasal düzenlemelerde bulunuldu.Cumhuriyetten günümüze kadınların parlamentoda temsil oranı AK Parti iktidarı ile birlikte artış gösterdi. 1935'te kadın milletvekili oranı yüzde 4.1 idi. 2002 seçimlerine kadar bu oran bir puan bile aşılamadı. AK Parti 2002'den beri her seçimde bu oranı artırıyor ve şu an bu oran 19.8 oldu.