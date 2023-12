AVM’de ‘Kefiye ile giremezsin’ krizi: “Biz bunu kabul etmiyoruz!”

İşgalci İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'de katliam saldırılarına başlaması ardından Filistin ile özdeşleşen kefiye, Filistin'e destek vermek isteyenler tarafından takılmaya başlandı. Dünyanın birçok ülkesindeki eylemlerde de kefiye takanlar çokça yer alıyor. Bir dönem "Huzur Sokağı" dizisinin stil danışmanlığını da yapan, stil danışmanı Hülya Aslan da işgalci İsrail'in Gazze saldırıları sonrasında Filistin bayrağının yer aldığı kefiye takmaya başladı.

"KEFİYE İLE GİREMEZSİNİZ" DENİLDİ

Aslan dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama Zorlu AVM'ye kefiye ile girmeye çalıştığında güvenlik görevlileri tarafından ikaz edildiğini ve kefiye ile içeri girmenin yönetmeliğe aykırı olduğunu dile getirildiğini ifade etti. Aslan "Bakın az önce ne oldu" diyerek resmi X/Twitter hesabından Avm'de yaşadığı kefiye krizi hakkında şunları ifade etti: "Kefiyem ile Zorlu AVM'ye girerken güvenlik görevlisi tarafından 'Nereye geldiniz' diyerek kapıda durduruldum bende gülerek Avm'ye geldiğimi söyledim. Bunun üzerine bu şekilde içeriye giremeyeceğimi çünkü bunun yönetmeliklerine aykırı olduğunu belirtti."

"GÖZLERİ HEP ÜZERİMDEYDİ VE RAHATSIZ ETTİLER. BİZ BUNU KABUL ETMİYORUZ"

Aslan anlatımına şöyle devam etti: "Bende onlara üzerimde bir terör bayrağı taşımadığımı ve beni içeri almamak gibi bir haklarının olmadığını söyledim. 'Çok isterseniz polis çağırabilirsiniz' dedim ve içeriye girdim. İçeride olduğum süre boyunca güvenlik görevlileri peşimi bırakmadı. Gözleri hep üzerimdeydi ve beni çok rahatsız ettiler. Tüm dünya gerçek teröristlerin kim olduğunu ve sadece insani duyguları ile her yerde sesini çıkarırken bizim vicdan yoksunu zavallı insanımız oldukça masum ve onurlu olan tavrımızı bastırmaya ve yok saymaya çalışıyor. Biz bunu kabul etmiyoruz arkadaşlar… Filistin özgür olana kadar her yerde ve her platformda sesimizi çıkartmaya devam edeceğiz #FreePalaestin."