‘Git’ dediler gittim ‘otur’ dediler döndüm

Trabzon'da partililerle buluşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, daha sonra bir otelde düzenlenen Karadeniz Bölgesi İstişare Toplantısı'na katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantının ardından Yomra ilçesindeki İkisu Mahallesi'ne gelen Akşener, çay ocağında vatandaşlarla buluştu. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Akşener, bir vatandaşın "Keşke o masadan kalktığınız zaman geri dönmeseydiniz" demesi üzerine açıklama yaptı. 6'lı Masa'dan ayrılma ve geri dönme sürecini anlatan Akşener, "Şimdiki aklım olsa dönmezdim. Ama oldu işte. Onun için kendi başımıza gidiyoruz" ifadelerine yer verdi.Masa ittifakı ile seçimi kazanmayı amaçladığını söyleyen Akşener, "Bu seçimin kazanılmasını çok arzu ettim. Meral Akşener olarak hiçbir şey talep etmedim. Partimiz var bizim, ben niye cumhurbaşkanı adayı olmayayım ki. Yani arıza çıkarmamak için her şeyden vazgeçtim. Ama siz iki insanı istediniz. Ben de bunlara gayret ettim. Mesele ben değilim, sizsiniz. Siz bana söylediniz. Dolayısıyla o da kabul görmedi. Ondan sonraki fasıl öyle oldu. Özür dilerim" şeklinde konuştu.Akşener, "6 kişi oturuyoruz. Biz o gün adayın nasıl yöntemle seçileceğini konuşmak üzere oturmuşuz. Bir baktım aday ismi konuşuluyor. Buna itiraz ettim. Dedim ki biz adayın seçilme yöntemini konuşacağız. Kimseyi incitmek istemiyorum. 5 arkadaşımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu söyledi. Ben de sizin istediğiniz 2 kişiyi söyledim. Dedim ki 'Tamam Kemal Bey de aday olsun'. Bu 2 arkadaşımızın da ismi olsun. Araştırma yaptıralım. Araştırmada ne çıkıyorsa uyalım. Her siyasi parti kendisi yapsın. Bana orada 'Siz istemiyorsanız biz 5 kişi olarak imzalayalım, siz gidebilirsiniz' dendi. O zaman hem Ali Babacan, hem Davutoğlu 'Yok yok' dedi. Sonrasında ben bu konuyu partideki arkadaşlarımla konuşmak için geri döndüm. Benim her şeyim açıktır. Zaten gizli iş yapamıyorum. Arkadaşlarım bana 'Oturma bir daha' dedi. 2 ayrı yazı hazırladık. Kalktık o konuşmayı yaptık" diye konuştu.Masadan ayrılmasının ardından Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın gece saat 02.15'te evine geldiğini söyleyen Akşener, "İkisine de son kez sordum. İkisine 'Aday olabilir misiniz?' dedim. 'Hayır' dediler. Bunun üzerine bir teklif yapıldı. Normalde genel başkanların hiçbiri olmayacak. Başkan yardımcısı 2'si olacak. Bu çok uygun bir şeydi. Bununla kazanma ihtimali yüksekti. Ben sonra arkadaşlarımı tekrar topladım. Ortak hazırladığımız o yazıyı arkadaşlara okudum. O iki belediye başkanı arkadaşa 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi var mı?' dedim. 'Var' dediler. Ben o yazıyı partideki arkadaşlarıma okuyunca 3 kişi hariç 'Otur, tekrar dön' dediler. Buradaki halime bak. Bana da yazık. Sonra döndük otele gittik. 2 belediye başkanı, ben ve Kemal Bey burada tamam dedik. 2'si şahit. Bunun üzerine ben kâğıdı imzalayacağız zannediyorum. Önce bir arkadaş, sonra Ali Babacan 'Bizim bundan haberimiz yok' dedi. Ben de masanın haberi var zannediyorum. Burada bana 'Aklın yeni mi başına geldi' diyebilirsin. Sorguladığım yer burası. Dürüstçe durumu anlattım" dedi.