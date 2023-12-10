İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık: Filistinlilere çifte standart uyguluyorlar

TBMM'nin en yoğun komisyonlarından biri olan İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Gazze'ye yönelik çalışmalarını artırdı. 10 Aralık İnsan Hakları Gününe özel açıklamalarda bulunan, Gazze'de ateşkesin sağlanması için Türkiye'nin neler yaptığını anlatan Yanık şöyle konuştu:

YAŞAM HAKKI ELLERİNDEN ALINIYOR

10 Aralık 1948'de BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi kabul edildi. 30 maddeden oluşan beyannamede yaşama, seyahat, mülkiyet hakları düzenleniyor ancak BM Filistinle alakalı kararların hiçbirini uygulayamadı. Herkesin gözü önünde sistematik soykırım yapılıyor. BM Genel Kurulunda veto hakkı olan 5 üye var. Gazze'deki insanlık dramının durdurulmasında Amerika, İngiltere ve Fransa'nın vetosuyla BM'nin eli kolu bağlandı. Gazzelilerin insan hakları gününde dahi yaşam hakları ellerinden alınıyor.

MEKANİZMALAR DEVREDE

Ülkemiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde en başından itibaren dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların yanında. Maddi, manevi elinden gelen her türlü çabayı gösteriyor. Ateşkesin sağlanması, kadın ve çocukların korunması, yaralıların sağlık hizmetine erişmesi noktasında uluslararası camiaya uyarılarımızı yaptık. Bölgeye sağlık, gıda yardımları gönderildi. Ateşkesin sağlanması, çatışmanın durdurulması amacıyla uluslararası bütün diplomatik mekanizmalar harekete geçiriliyor.

BÖLGEYE GİTMEK İSTİYORUZ

Savaşta bile çocuklara, sağlık kuruluşlarına saldırılmaz, basın mensupları hedef alınmaz. İsrail hepsini ihlal etti. Türkiye'den çeşitli gruplar, Uluslararası Ceza Mahkemesine İsrail'in yargılanmasıyla ilgili müracaat süreçlerini başlattı. Olay durdurulmazsa Gazze ile sınırlı kalmayacak, insanlığın ortak meselesi olmaya devam edecek. Komisyon olarak Gazze ya da Refah Sınır Kapısına giderek uluslararası kamuoyunu harekete geçirecek kuruluşlarla temas etme noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ortak insanlık iyiliği için her türlü ayrımcılıkla mücadele edilmeli. 'Batı mutlu olsun ama Ortadoğu'da kan gövdeyi götürsün' olmaz. Uluslararası camiayı oluşturan devletler oturup meseleyi çözmek zorunda. Çifte standart yaşadığımız sorunların temel sebebi.