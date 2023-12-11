Beşiktaş şehitleri anıldı: Aynı yerde aynı acı

'BİRİ OĞLUNUN ŞEHİTLİK MAAŞI İLE BURS VERİYOR, DİĞERİ KÜTÜPHANELER AÇIYOR'

Bölücü terör örgüt PKK, 10 Aralık 2016'da Beşiktaş –Bursaspor maçı sonrasında Beşiktaş Stadı'nın hem Maçka Parkı hem de trafik ışıklarında aynı dakikalarda iki bombalı saldırı gerçekleştirdi. Hem canlı bomba hem de bombalı araçla gerçekleştirilen hain saldırılarda 40'ı maç için önlem alan İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis, 7'si sivil olmak üzere 47 kişi şehit oldu. Saldırının 7'nci yıl dönümünde Beşiktaş şehitleri unutulmadı.Beşiktaş şehitleri için ilk program Edirnekapı Polis Şehitliği'nde gerçekleştirildi. Buradaki programa Şehit Emniyet Amiri Kadir Yıldırım'ın annesi Müjgan Yıldırım ile babası Mustafa Yıldırım başta olmak üzere şehit polislerin yakınları, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, emniyet müdürleri ve polisler katıldı. Yapılan duaların ardından programa katılanlar şehitlerin mezarlarına karanfil bırakarak dua etti.Edirnekapı Polis Şehitliği'ndeki programın ardından Beşiktaş saldırısının yaşandığı noktada tören gerçekleştirildi. Buradaki törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, ile polisler, askerler ve şehit yakınları katıldı. Beyoğlu Müftüsünün yaptırdığı dua sonrasında törene katılanlar, şehitler anıtına karanfil bıraktı. Davut Gül ile Zafer Aktaş tören boyunca şehit emniyet amiri Kadir Yıldırım'ın babası Mustafa Yıldırım'ın elini bırakmadı. Kadın polisler de annesi Müjgan Yıldırım ile yakından ilgilendi. Tören sonrasında şehitler için Dolmabahçe'deki Bezm-i Alem Valide Sultan Cami'nde mevlid-i şerif okutuldu.İstanbul Beşiktaş'ta, teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Konyalı polis memurları Metin Düzgün (29) ve Emre Horoz'un (24) şehadetlerini üzerinden 7 yıl geçti.Acılarını bir kenara bırakan şehit babaları Harun Düzgün ve Mustafa Horoz kahramanların anılarını yaşatmak için mücadele veriyor. Harun Düzgün oğlunun şehitlik tazminatı ile açtığı kuran kursuyla yaklaşık 200 çocuğun eğitim almasını sağlarken, şehitlik maaşı ile de 10 öğrenciye burs veriyor.Mustafa Horoz ise şehitlerin adını unutturmamak için isimlerini verildiği 32 kütüphane açtı. İki baba da, "Acımız büyük ama kahramanların adını yaşatmak için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Vatan sağ olsun. Bir Metin bir Emre gider, bin Metin bin Emre gelir" dedi.