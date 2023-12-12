Irak’ın kuzeyindeki 13 PKK hedefi imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'taki bölücü terör örgütü PKK hedeflerine yönelik hava harekâtlarını sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan son açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki terör hedeflerine (dün) saat 17.00'de hava harekâtları icra edildi. Hava harekâtları ile bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 13 hedef imha edilmiştir. Harekâtlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir." ANKARA