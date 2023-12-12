KADEM’den İsrail için suç duyurusu

Kadınve Demokrasi Derneği (KADEM) başta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olmak üzere, 8 İsrailli yetkili hakkında "Soykırım, insanlığa karşı suçlar" kapsamında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaları için suç duyurusunda bulundu. KADEM Yönetim Kurulu ve Hukuk Kurulu üyeleri, İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı. "Özgür Kudüs, özgür Filistin", "Hemen ateşkes" yazılı pankartlar açan grup adına konuşan KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu "Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Gazzeliler yaşadığı yeri terk etmeye zorlanıyor. İsrail tarafından insanların kaçış güzergâhları bombalanıyor. Tüm bunlar dünyanın gözlerinin önünde cereyan ediyor. İsrail'in Lahey Uluslararası Adalet Divanı önünde yargılanması için girişimlerimiz devam edecek" dedi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Netanyahu'nun yanı sıra İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında "Soykırım suçu, savaş suçu, insanlığa karşı suçlar" kapsamında haklarında dava açılarak cezalandırılmaları istendi. Başta Netanyahu olmak üzere tüm şüpheliler hakkında tutuklama emri de çıkarılması istendi. Dilekçede, ihbar edilen suçlara ilişkin olay yeri görüntülerini içeren fotoğraflar ve Youtube'daki savaş videolarının linkleri de delil olarak yer aldı.