Özel ödül Aziz Sancar’ın

İlimYayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, 16 Aralık Cumartesi günü sahiplerine kavuşacak İlim Yayma Ödülleri'nde Nobel Ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'ın da ödüle layık görüleceğini bildirdi. "Büyük Ödül", "Sosyal Bilimler" ile "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri" olmak üzere toplam 3 kategoride ödül verileceğini aktaran Erdoğan, vakfın 50'nci yılı olması münasebetiyle İlim Yayma Vakfı 50. Yıl Özel Ödülü'nün ise Nobel Ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'a verileceğini aktardı.Erdoğan, video ile törene bağlanacak olan Sancar'ın ödülünün TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'a takdim edileceğini belirterek, "Büyük Ödül" sahibine 150 tam altın, diğer iki ödül sahibine ise 50'şer tam altın verileceğini ifade etti. 3 ödül için toplamda 300'ün üzerinde tamamlanmış başvurunun değerlendirildiğini ifade eden Bilal Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki katliamına ilişkin ise, "İnsanların vicdanlarında kapanamaz yaralar açtılar. BM ile anlaşmalar bir anlam ifade etmez hale geldi. BM'nin kararlarını ABD'nin tek başına veto etmesi, ABD'nin bu katliamda söz sahibi olduğunu ve içinde olduğunu kanıtlamıştır" diye konuştu.