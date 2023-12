15 Temmuz’da havadan helikopterlerle ölüm saçan hainlerin cezaları onandı

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığında meydana gelen darbeye teşebbüs eylemlerine ilişkin 152 sanık hakkında başta Anayasal düzeni ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme olmak üzere çeşitli suçlardan kamu davası açılmıştı.

Yapılan yargılama neticesinde Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Abdullah Ateştemur, Ahmet Semih Bacanak, Ahmet Sereyim, Ahmet Yengil, Ali Ercan, Ali Sert, Alican Koç, Anıl Korkmaz, Bayram Kutlu, Bilal Bozduğan, Bilgehan Görgöz, Bilgin Kuğu, Burak Han İlgün, Cebrail Sert, Cihangir Can, Cumali Bolat, Çağatay Taha Çolakoğlu, Deniz Aldemir, Emre Erkan, Emre Gürel, Emre Nazlıgüloğlu, Emre Temizkan, Engin Göz, Engin Sarıtaş, Erdal Başlar, Erdem Arıkan, Erdoğan Erdem, Ergün Yakut, Erkan Çetin, Ersel Ersoy, Ertan Derin, Ertuğrul Altun, Eyüp Ünal, Fatih Karagöz, Fatma İnce, Galip Şimşek, Gökhan Çiçek, Gökhan Lütfü Reyhan, Gürçay Baylar, Hakan Cafer Aslan, Hakan Erol, Hakan Sandık, Halil Karabulut, Hüseyin Zengin, İbrahim Furkan Gülcan, İbrahim Mert, İdris Feyzi Okan, İlhan Ocakcıoğlu, İlkay Ateş, İlyas Barut, İrfan Okumuş, İsmail Yolcu, İzzet Çakan, Kadir Bayram, Kazım Hamzaçebi, Kemal Kirazlı, Kerim Can Kaman, Korkmaz Gülal, Mahir Furkan Hasdemir, Mehmet Barış Çayırlı, Mehmet Demirhisar, Mehmet Fatih Armağan, Mehmet Karakaş, Mehmet Semih Üskaya, Mehmet Sümer, Mehmet Şamcı, Mikail Aydoğan, Muhterem Yaman, Murat Ağır, Murat Bolat, Murat Gülerdi, Murat Karakaş, Mustafa Çin, Mustafa Durmuş, Mustafa Ormantepe, Mustafa Özkardeşler, Mustafa Selen, Muzaffer Kartopu, Müslim Çağırıcı, Nuri Yüksel, Oğuz Yalçın, Okan Kocakurt, Osman Çayır, Osman Ongun, Osman Teke, Ömer Derelioğlu, Ömer Faruk Türkmen, Ömer Güler, Ömer Kızılova, Rafet Kalaycı, Resul Bardakkaya, Riza Akıncı, Sadullah Abra, Selim Gören, Serdar Ercan, Serkan Navruz, Serkan Yıldız, Sezgin Uyanık, Soner Gökçe, Süleyman Nazif Türkoğlu, Taha Fatih Çelik, Talat Ural, Temür Aydın, Tolgahan Akbuğa, Uğur Kapan, Ümit Alpar, Ümran Taş, Vedat Seven, Volkan Cesur, Volkan Türkkorkmaz, Yakup Yayla, Yaren Karaoğlu, Yasin Candemir, Yasin Köroğlu, Yusuf Özcan, Yücel Ersüren ve Zafer Dolu hakkında mahkumiyet, 31 sanık hakkında ise beraat kararı vermişti.

BAM İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİNE KARAR VERMİŞTİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesince, ilk Derece Mahkemesi kararına yönelik istinaf başvurularının esastan reddine karar verilmişti.

YARGITAY CEZALARI ONADI

Yargıtay 3. Ceza Dairesince, yapılan temyiz incelemesi sonucunda; aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı Akıncı Üssü'nden Çankaya Köşkü'ne götüren darbeci helikopter pilotu Uğur Kapan, Kara Havacılık Komutanlığı Hava Ulaştırma Grup Komutanı Albay Oğuz Yalçın ile darbeci helikopter pilotlarına talimatları ileten kule görevlisi astsubay İlhan Ocakcıoğlu, MİT ve Genelkurmay başta olmak üzere kamu kurumlarını vuran darbeci helikopter pilotları Ali Ercan, Cebrail Sert, Kadir Bayram, Mehmet Demirhisar, Taha Fatih Çelik ve Talat Ural'ın da yer aldığı 114 sanık hakkındaki hükümlerin onanmasına karar verilirken, sanıklar Sebahattin Şahin, Osman Ongun, İdris Feyzi Okan, Tamer Öğüt, Fırat Darende ve Ertan Derin hakkındaki hükümlerin bozulmasına karar verdi.

AKAR'I AKINCI ÜSSÜNDEN ÇANKAYA KÖŞKÜ'NE GÖTÜREN DARBECİ PİLOTUN CEZASI ONANDI

Kararda; darbeci helikopter pilotu Uğur Kapan'ın darbe girişimin planlaması ve hazırlık aşamasında yer aldığı, Kara Havacılık Komutanlığı'na ait helikopterlerin olay gecesi sevk ve idaresini sağladığı, tüm gece boyunca Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemleri diğer Kara Havacılık Komutanlığında görev yapan yönetici sanıklar ile birlikte yönettiği, diğer yönetici sanıklar ile birlikte darbe teşebbüsüne yönelik emirler verdiği, cebir ve şiddet kullanarak Anayasası'nın ön gördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ettiğine dikkat çekildi.

YÖNETİCİLERDEN GELEN TALİMATLARI PİLOTLARA İLETMİŞLERDİ

Daire, sanıklar Yalçın ve Ocakçıoğlu'nun önceden yapılan planlama ve iş bölümü doğrultusunda Güvercinlik kulesinin kontrolü için kuleye gittikleri ve kulenin kontrolünü aldıkları, sabaha kadar yöneticilerden gelen talimatları pilotlara telsiz ve telefon konuşmaları ile ilettikleri belirtildi. Yalçın'ın, hareket merkezi ile pilotlar arasında koordineyi sağlayıp darbenin etkin silah gücü olan taaaruz pilotlarını yönlendirdiği, Kara Havacılık Komutanlığı kısmında darbe girişiminin yöneticilerinden aldığı emir talimatları pilotlara ilettiğine vurgu yapıldı.

Kararda, Kara Havacılık Komutanlığındaki darbe planlama toplantıları, darbe teşebbüsüne hazırlık faaliyetleri ve darbe teşebbüsü hazırlık faaliyetleri kapsamında yapılan nöbet değişikliklerine detaylı olarak yer verildi.



BAŞKAN ERDOĞAN'IN ALINMASI PLANI

Buna göre; darbe planlama toplantıları çerçevesinde bir evde yapılan ve aralarında Kara Havacılık Eğitim Şube Müdürü Okan Kocakurt ile özel kuvvetlerden 4 kişinin daha bulunduğu toplantıda, "İlk önce Cumhurbaşkanının alınması konusunu konuştukları, Cumhurbaşkanının İstanbul ilinde alınmasının planlandığı ancak Marmaris'e gidince planın bozulduğu, İstanbul'da SAS Komandoları tarafından alınmasının planlandığı, Marmaris'e gidince yeni planı odada bulunanlara anlattıkları ve İstanbul'dan komandoların 4. Kara Havacılıkta bulunan Sikorskyler ile İzmir'e gidecekleri ve 3. Kara Havacılıktaki 3 Cougar personelini taşıyan helikopterler ile Çiğli'de 3 Cougar'ın bu ekibe dahil olacağı, 3 Cougar ve 6 Cougar ile bir filo oluşturulacağı, 80-90 kişilik bir ekiple Marmaris'e Cumhurbaşkanının almaya gideceklerini, Cumhurbaşkanının kaldığı otelde bir şekilde rehin alınarak Milas üzerinden Çiğli'ye getirecekleri, Cumhurbaşkanının yerinin tespit edilememesi halinde Amerika'lılardan yer tespiti ve net konum tespiti ile ilgili olarak yardım alabileceklerini, 3-4 kişilik sivil kıyafetli bir ekibin Cumhurbaşkanını takip ettiği, Cumhurbaşkanı taşıyacak helikopterlerin yakıt ikmalinin Milas'ta yapılacağı, karşı bir operasyon olması durumunda rehin alan ekibin Cumhurbaşkanını öldüreceği, İzmir'deki helikopter pilotlarının Albay Zeki Göçmen, Albay Murat Dağlı, Yarbay Murat Dal olduğu planlamanın eş zamanlı olarak 16 Temmuz 2016 tarihinde saat gece 03.00'te devreye gireceğinin planladığı" tespitlerine yer verildi.



MİT MÜSTEŞARI HAKAN FİDAN'IN REHİN ALINACAĞI PLANI

Ayrıca, Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Efkan Ala ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın rehin alınacağının planlandığının yer aldığı kararda, "Hakan Fidan'ın ikametgahının bahçe kapısının iki metrelik demir kapı olduğunu, Kobra helikopteri ile kapı vurularak kapının açılacağı, bir Sikorsky ve 2 Cougar ile taşınacak ekibin yere indirilmeden halatlar ile MİT yerleşkesine indirileceği, bu ekibin açılan kapıdan içeri girerek MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı rehin alacağını, MİT yerleşkesi içinde karşı operasyon yapılırsa Kobra helikopterinin bunları vuracağı, taarruz helikopterleri ise yerden ve havadan faaliyetleri yerine getirecek ekipleri havadan atış desteği ile koruma görevinin verildiği saptandı. Kara Havacılık Komutanlığında kendilerine tahsisli odalarda da odaların kapısını kapatıp, televizyonu açarak, telefonları dışarıda bırakarak toplantılar yaptıkları, kimi zaman gece yarılarına kadar bu toplantıların devam ettiği, yapılan darbe hazırlık toplantılarına Mehmet Şahin, Ünsal Coşkun, Muzaffer Kartopu, Gökhan Çiçek, Halil Gül, Deniz Aldemir, Mehmet Demirhisar, Ümran Taş, Okan Kocakurt, Fatih Karagöz, Hakan Cafer Arslan, Yücel Ersüren, Sezgin Uyanık, Sadullah Abra, Oğuz Yalçın, Taha Fatih Çelik, İlkay Ateş'in ile birlikte katıldıkları, Mehmet Şahin'in 14 Temmuz 2016 tarihinde geç saatlere kadar toplantı yaptıktan sonra eve gitmeyerek Güvercinlik Kışlasındaki odasında geceyi geçirdiği" belirtildi.