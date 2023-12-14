Avrupalı diplomatlara Türk mutfağı şöleni!

Strasbourg Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye Daimî Temsilciliği'nin ev sahipliği yaptığı programa İrlanda, Hollanda, İsviçre, Ukrayna, İngiltere ve Lüksemburg gibi birçok Avrupa ülkesinden temsilci katıldı. Etkinlikte bir konuşma yapan Avrupa Konseyi nezdinde İsviçre Daimî Temsilcisi Claude Wild, Türk mutfağını çok iyi tanıdığını, özellikle Türk kahvesini ve tatlıları çok sevdiğini söyledi.
TÜRK GASTRONOMİSİ BÜYÜLEDİ
Etkinlik kapsamında bir de gastronomi atölyesi açıldı. Program boyu süren leziz ikramlar, diplomatlardan büyük ilgi gördü. Programın açılış konuşmasını yapan Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Nurdan Bayraktar Golder, "Bu etkinlikte bulunan her bir davetli bizim değerli misafirimizdir. Türk kültüründe misafire büyük değer verilir, yemeklerin en güzeli misafire ikram edilir. Misafir sofraları, Türk misafirperverliğinin en güzel simgesidir. Bu sadece bir ziyafet değil, aynı zamanda bir paylaşma ve bağ kurma ritüelidir" ifadelerini kullandı.
PARİS'TE TÜRK GECESİ
Programın devamında, küratörlüğünü Mehmet Aslan'ın üstlendiği "Gastronomi Fotoğraf Sergisi" ile 42 Türk fotoğrafçısının 80 eseri sergilendi. Kumda Türk kahvesi, baklava, mantı, yaprak sarma ve çiğ köfte gibi birbirinden leziz ikramların yapıldığı program, diplomatların büyük beğenisini kazandı. Programda ayrıca Türk müzisyen Caner Sezgin tarafından kanun ve ud eşliğinde 'Türk Müziği' adlı resital verildi.