Avrupalı diplomatlara Türk mutfağı şöleni!

TÜRK GASTRONOMİSİ BÜYÜLEDİ

Etkinlik kapsamında bir de gastronomi atölyesi açıldı. Program boyu süren leziz ikramlar, diplomatlardan büyük ilgi gördü. Programın açılış konuşmasını yapan Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Nurdan Bayraktar Golder, "Bu etkinlikte bulunan her bir davetli bizim değerli misafirimizdir. Türk kültüründe misafire büyük değer verilir, yemeklerin en güzeli misafire ikram edilir. Misafir sofraları, Türk misafirperverliğinin en güzel simgesidir. Bu sadece bir ziyafet değil, aynı zamanda bir paylaşma ve bağ kurma ritüelidir" ifadelerini kullandı.