CHP’li eski Başkan Vefa Salman 3 yıl hapis cezası aldı

CHP'li Eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın İhaleye fesat karıştırmak ve kamu zararına neden olmak suçlamasıyla yürütülen davada karar açıklandı. Yalova 5'nci Asliye Mahkemesi'nde ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla görülen karar duruşmasında, Vefa Salman ile birlikte dönemin Başkan Yardımcısı İlyas Özdemir ve memur Erkam İlaslan hakkındaki karar açıklandı. Sanıklar 3 yıl hapis cezasına çarptırılırken, 6'da 1 oranında indirim yapılarak ceza 2 yıl 6 aya düşürüldü.

SAVCILIK HAPİS CEZASI İSTEDİ

Cumhuriyet Savcılığı, Yalova Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde bulunan belediyeye ait bir kafeteryanın 13 Mart 2019 tarihinde 18 Bin lira aylık kira bedeliyle yapılan ihalesinin, kira sözleşmesi yapılmaması nedeniyle 10 Temmuz 2019'da yeniden gerçekleştirildiğine vurgu yaptı. Savcılık, yeni ihalenin bu kez 4 Bin liraya verilmesiyle aylık 14 Bin liralık kamu zararının oluştuğunu kaydetti. Verilen mütalaada, sanıklar İlyas Özdemir ve Erkam İlaslan tarafından sözleşmenin imzalanmadığı, İçişleri Bakanlığına bildirilmediği ve bu eylemi sanık Vefa Salman'ın bilgisi dahilinde yaptıkları vurgulandı. Savcı sanıkların hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

"TOPLANTILARA KATILMADIM" DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU

Karar davasında kendisini savunan CHP'li Vefa Salman, "Biz bu ihalelere sadece onay veririz. İhale yapılsın veya olmuştur şeklindedir. Ben 6 ay boyunca encümen toplantılarına katılmadım. Bu nedenle detay bilgi sahibi değilim. Bunu Emniyette öğrendim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. Mahkeme sanıklar Vefa Salman, İlyas Özdemir ve Erkam İlaslan'ı 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ceza, TCK'nın 62/1 maddesi gereğinde 6'da 1 oranında düşürülerek 2 yıl 6 aya indirildi. Mahkeme heyeti ayrıca verilen hapis cezasının ertelenmesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına da karar verdi.

DEVAM EDEN 2 DAVASI DAHA VAR

İhaleye fesat karıştırma suçlamasıyla yargılandığı davadan 3 yıl hapis cezası alan CHP'li eski Başkan Vefa Salman'ın, "Yolsuzluk" ve "Zimmete Para Geçirme" suçlarından yürütülen iki ayrı davası daha bulunuyor. Salman, biri 28 Aralık'ta diğeri ise Mart ayında olmak üzere 2 karar duruşmasına daha çıkacak. CHP'li Vefa Salman'ın bu davalardan da hapis cezası alması bekleniyor.