MSB duyurdu! Son bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında şu ifadeleri kullandı:

Millî Savunma Bakanlığının tüm birlik ve kurumları, ülkemizin ve vatandaşlarımızın savunma ve güvenliği için kendisine tevdi edilen tüm görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirmeye; daha büyük, daha güçlü bir Türkiye için büyük bir şevk ve gayretle çalışmaya devam etmektedir.

TERÖRLE MÜCADELE HAREKÂTI

Başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil son bir haftada 43 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil'de bulunan terör hedeflerine yönelik 11 Aralık'ta icra edilen hava harekâtlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 13 hedef başarıyla imha edilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir.

Ayrıca, geçtiğimiz hafta içerisinde 3 PKK'lı terörist Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. Teröristler için tek çıkış yol Türk adaletine teslim olmaktır.

Gereken yer ve zamanda terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığımız; artan bir etki ve yoğun bir baskıyla sürecek, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar amasız ve amansız bir şekilde devam edecektir.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 12 Aralık'ta bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'e bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz.