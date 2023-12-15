KKTC’de yabancıya arazi satışına sınırlama

KKTCCumhurbaşkanı Ersin Tatar, yabancıların halihazırdaki 5 dönüm arazi alma hakkıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacağını söyledi. SABAH'ın gündeme getirdiği "KKTC'deki Siyonist İşgal"le ilgili Tatar'dan önemli bir açıklama geldi. Küresel Gazeteciler Konseyi'nin, KKTC'nin 40'ıncı kuruluş yıldönümü kapsamında düzenlediği çalıştaya katılan Tatar, her ülkeden Yahudilerin KKTC'de geniş araziler ve dev bloklardan oluşan binlerce konut satın almasıyla ilgili haberleri yakından takip ettiğini dile getirdi. Tatar, "Bizler de endişe ediyoruz. En üst seviyede güvenlik bürokrasimizle toplantılar yaptık. Güvenlik kurumlarımıza talimat verdik. KKTC ekonomik yapısının devamı için inşaat sektörü önemli bir sektördür.Bunları denetleyip en iyi şekilde halletmek lazım. Bizim bekamıza zarar verecek bir şey olursa buna karşılık atılacak adımlarımız vardır. Bazı tedbirler alınacak" dedi. Halihazırda KKTC mevzuatına göre, bir yabancı yerleşimcinin bir taşınmaz alma hakkı bulunuyor. Yabancı yerleşimcilerin, içerisinde ev olmayan arazi alımında ise 5 dönüm alma hakkına sahip. Konunun KKTC Meclisi'nde ele alınarak, 5 dönüm arazi satın alma hakkına sınırlama getirilmesi bekleniyor. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da, "KKTC yetkili makamları ile Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan istişare ve işbirliği içindedir. Bu konuyu izliyoruz. Sorunun doğru teşhis edilmesi ve doğru tedbirlerle önüne geçilmesi gerekir" diye konuştu.