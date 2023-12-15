PKK’nın özel harp yapılanmasına MİT darbesi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın daha önce tam anlamıyla deşifre edilmemiş 'özel harp yapılanması'nı çok özel bir istihbarat çalışmasıyla gün yüzüne çıkardı. 2018'de Diyarbakır'da gizli bir tanığın ifadesinden yola çıkan MİT, 5 yıl boyunca bu yapılanmayı ve yöneticilerini tek tek tespit etti. Yıllarca devam eden sürek avı, 18 Eylül'de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde son buldu. Kuzey Irak'a kaçmaya çalışırken yakalanan Engin Babayiğit'in, şehirlerde eylem yapan özel harp yapılanmasının sorumlusu olduğu saptandı. SABAH, kamuoyuna yansımayan operasyonun detaylarına ulaştı.Engin Babayiğit'in adı ilk olarak 22 Ocak 2018'de Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde örgüt üyesi "Hafis" kod isimli gizli tanığın ifadesinde geçti. Gizli tanık ifadesinde Babayiğit'in Diyarbakır'daki toplumsal alan yapılanmasında faaliyet gösterdiğini anlattı. Gizli tanık, Babayiğit'in Diyarbakır il merkezindeki "Kadro" PKK-KCK mensuplarının konumlandırılması, deşifre olmayacak şekilde canlı posta kutuları (kuryeler) aracılığıyla haberleşmelerinin sağlanması, PKK'ya halk desteği sağlanması, yeni hücre evleri temin edilmesi ve PKK-KCK mensuplarının lojistik ihtiyaçlarının karşılanması gibi faaliyetler gösterdiğini söyledi.MİT, terör örgütü PKK'nın özel harp yapılanması kurduğu bilgisi üzerine bu yönde çok titiz bir çalışma başlattı. PKK'nın yıllarca şehirlerde yer altında özenle kurduğu sivil paramiliter yapıdan haberdar olan MİT Başkanlığı, özel istihbarat yöntemleri ve metotlarıyla bu yapıyı yakından mercek altına aldı. MİT, teknik, elektronik ve siber imkânların yanı sıra sahadaki istihbarat kabiliyetlerini de hassas bir şekilde adım adım kullanarak örgütün özel harp yapılanmasının liderini tespit etmeye çalıştı. MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve Ankara'da hassas görevler icra eden bir başkanlığa bağlı saha ajanları, bu yapılanmaya bağlı özel kaynaklardan elde ettiği tüm gizli verileri Ankara'da bir merkezde topladı. Uzun ve meşakkatli çalışmalardan sonra PKK'nın özel harp yapılanmasının liderinin Engin Babayiğit olduğu tespit edildi.Babayiğit'in 2018'de terör örgütünün Diyarbakır bölge sorumlusu olduğunu belirlendi. MİT'in radarına 5 yıl önce giren Babayiğit'le ilgili toplanan tüm istihbari veriler, önce analiz edilip sonra kıymetlendirme yapıldı. MİT saha ajanları, 1983 doğumlu Babayiğit'i 6 Mart 2022'de Türkiye'ye girişinden itibaren adeta istihbarat şemsiyesi altına aldı. Babayiğit, PKK'nın hiçbir legal ya da illegal toplantılarına katılmıyordu. Sokaktaki her hareketi izleniyordu. Babayiğit'in tüm irtibatları uzaktan izlenip raporlanıyordu. Yapılan teknik çalışmalara göre Babayiğit, PKK'nın Kandil'deki üst düzey yöneticileriyle doğrudan irtibatlıydı. Babayiğit'in Türkiye ile Irak arasında örgütsel istihbari not ve malzeme aktarımında bulunduğu, Irak'a yaptığı seyahatlerde ise örgütsel eğitim aldığı belirlendi.MİT Başkanlığı, Babayiğit'in 19 Eylül 2023'te saat 00.25'te TK 0804 sefer sayılı uçuşuyla İstanbul Havalimanı'ndan Irak Erbil'e seyahat edeceğini öğrendi. Tüm bilgiler MİT Başkanı İbrahim Kalın'a özel olarak iletildi. MİT saha ajanlarının peşinde olduğu Babayiğit, bilet alma işlemini gerçekleştirdikten sonra bulunduğu Gebze'deki adresten itibaren havaalanı yolunda adım adım takibe alındı.Terör örgütü yöneticisi Engin Babayiğit, uçuştan 6 saat önce 18 Eylül akşamı saat 18.45 sıralarında check-in işlemini yaptırıp polis pasaport kontuarından geçti. Gümrüksüz alanda tam 5 saat izlenen Babayiğit, MİT'in koordinasyonuyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Babayiğit, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada susma hakkını kullandığı belirtilen Engin Babayiğit, tutuklanarak cezaevine gönderildi.SABAH'IN ulaştığı bilgilere göre kırsal alan örgütlenmesine sivil destek unsuru olarak kurulan PKK'nın özel harp yapılanmasında, şehirlerde istihbari takip, tarassut faaliyetlerinin yanı sıra silahlı ve bombalı sabotaj yapabilme kabiliyetine sahip uyuyan hücreler yer aldığı tespit edildi. Bu hücrelerin başta İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, Adana, Gaziantep, Diyarbakır ve Kocaeli gibi birçok ilde eylem yapma, bomba ve düzeneklerinin saklanması gibi amaçlarla birbirinden bağımsız faaliyet gösterdiği belirlendi. Alınan bilgilere göre, yeraltı yapılanma modelinde 3 kişiden oluşan ve kendilerini 'Dar Hücreler', 'Öncü Çekirdekler' olarak adlandıran pasif hücreler birbirleriyle kesinlikle haberleşmiyor. Örgüt içindeki dar hücre sorumluları gerektiğinde sadece "Canlı posta kutusu" adını verdikleri kuryeleri kullanıyor. Yapılanma içinde herkes kod isim kullanarak gerçek kimliğini gizliyor. Hücredeki elemanların bulundukları şehrin önemli kamu binalarını, MOBESE kameralarının yerini tespit ettiği, polis ve askeri hedeflerin konumunu, kaç personelle korunduğu gibi istihbari bilgileri topladığı ve olası eylem öncesi keşif faaliyeti yaptıkları belirtildi.