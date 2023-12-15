Savaş mağduru çocuklara şefkat eli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün Etlik Şehir Hastanesi'ne Gazze'den getirilen 16 hasta çocuğu ziyaret etti. Emine Erdoğan, çocuklarla tek tek ilgilendi ve çocukların sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı. Ağır yaralı çocukların durumları karşısında duygulanan Erdoğan, "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle yürekleri burkan 9 yaşındaki Gazzeli Retal Ashour'u da ziyaret etti. Doktorlar Ashour'un bacağının iyileşeceği bilgisini verdi. Annesi ve kız kardeşini kaybeden 6 yaşındaki Zaina Jarbou adlı kız çocuğu ise Erdoğan'a "Küçük bir kız çocuğu" adlı şarkıyı söyledi.