Tanju Özcan adaylığını açıkladı... Daha önce “Hayatımda hiç kıvırmadım” demişti...

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaptığı açıklamalarla hem gündeme damgasını vurmaya devam ediyor hem de kendi kendisiyle çelişkiyi de sürdürüyor. Özcan, 2024 yılında tekrar CHP'den Bolu Belediye Başkanı adayı olduğunu açıklamasının ardındın ortaya çıktığı bir haber kanalında yaptığı konuşma sosyal medyada yayılmaya başladı. Özcan, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi şu konuşmayı yapmıştı; "Hayatımda hiç kıvırmadım. Erdoğan 2023'te bir daha seçilirse -seçileceğine şu kadar inanmıyorum- 2024 yılında seçilme şansım yüzde 100 de olsa Bolu Belediye Başkanlığına aday olmayacağım"

Sosyal medya yıkılıyor

Türkiye cumhurbaşkanını belirlemek için birinci turu 14 Mayıs 2023, ikinci turu 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılmış ve Recep Tayyip Erdoğan, bu seçimden zaferle çıkmıştı. Aradan 7 ay geçtikten sonra, "Hayatımda hiç kıvırmadım" açıklamasının ardından, bu söylemi gerçekleri yansıtmadı. Özcan, önceki gün yaptığı açıklamada CHP'den Belediye Başkanı adayı olduğunu açıkladı. Bu açıklamanın ardından sosyal medya adeta yıkılmaya başladı.

MHP Bolu İl Başkanı İlhan Durak o videoyu paylaştı

MHP Bolu İl Başkanı İlhan Durak, Tanju Özcan'ın, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Bolu Belediye Başkanı adayı olacağını açıklayan Tanju Özcan'a cevap olarak, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi bir haber kanalında yaptığı açıklamayı kendi sosyal paylaşım sitesinden paylaşarak; "Tebrikler Tanju Özcan ülke gündemine girmeyi başardın" etiketini yayınladı.

Gökçek'ten, "Oryantal" benzetmesi

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek'te, kendi sosyal paylaşım sitesinden, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın o dönemde söylediği sözleri yazarak, "Tanju şimdi oryantal mı yapıyor" paylaşımını yaptı. Bu paylaşım, çok sayı kişi tarafından okundu.

Güner; "Şimdi kıvırası gelmiş"

AK Parti Bolu İl Başkanı Güner, Tanju Özcan'ın adaylığını açıklaması üzerine; "Klasik yalan üzerine kurulu CHP siyaset anlayışı. Dedi ve kıvırdı, adaylığını açıkladı. Fakat bir gerçeği ve hakkı teslim etmek lazım ki Tanju Özcan, 'hayatımda hiç kıvırmadım' demiş ama 'kıvırmayacağım' dememiş ki. Şimdi kıvırası gelmiş" açıklamasını yaptı.