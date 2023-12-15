Türkiye’nin Akademi Ödülleri sahiplerini buluyor

Türkiye'nin saygın ve prestijli törenlerinden İlim Yayma Ödülleri, büyük bir heyecanla bekleniyor. 2 yılda bir düzenlenen ve bilim insanlarının ödüllendirildiği İlim Yayma Ödülleri, bu yıl 3. kez sahiplerini bulacak. İlim Yayma Ödülleri Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

ÇOK SAYIDA KONUK KATILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Türkiye'den ve yurt dışından, akademi, bilim, sanat, iş dünyası ve siyaset camiasından çok sayıda konuk ödül gecesine katılacak. Deneysel araştırma, tez, kitap, makale, patent, uygulama ve ürün geliştirme çalışmalarının dikkate alındığı ödül törenine, Türkiye'nin önde gelen kurumları sponsorluk desteği veriyor.

BÜYÜK ÖDÜL: 150 TAM ALTIN

Bilimsel çalışmaları ve araştırmaları desteklemeyi hedefleyen İlim Yayma Ödülleri'ne üniversite, kurum ve kuruluşlar ile bilim insanlarından binlerce başvuru yapıldı. İlim Yayma Ödülleri'nde "Büyük Ödül", "Sosyal Bilimler" ve "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri" olmak üzere 3 farklı kategoride ödüller sahiplerini bulacak. Büyük Ödül sahibine 150 tam altın, diğer iki ödül sahiplerine ise 50'şer tam altın verilecek.

KİMLER ÖDÜL ALDI?

2019'da ilk kez düzenlenen İlim Yayma Ödülleri'nde Büyük Ödül'ü bor ve bor bileşikleriyle gerçekleştirdiği sağlık ürünleriyle Prof. Dr. Fikrettin Şahin, Sosyal Bilimler Ödülü'nü Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu, Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri Ödülü'nü ise Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran aldı. 2021'de düzenlenen ödül töreninde, "Büyük ödül", Prof. Dr. Zekai Şen'e verildi. Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri Ödülü'nü ise Prof. Dr. Mustafa Soylak aldı. Sosyal Bilimler Ödülü'ne de Doç. Dr. Hümeyra Özturan layık görüldü.