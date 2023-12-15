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Giriş Tarihi: 15.12.2023

‘Yeşil’ kategorideki terörist nokta atışıyla vuruldu

PKK’lı üst düzey terörist Mizgin Guyi kod adlı Sebahat Ormanlı, MİT operasyonuyla Kuzey Irak’ta etkisiz hale getirildi

Halit TURAN Halit TURAN
‘Yeşil’ kategorideki terörist nokta atışıyla vuruldu
Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK terör örgütü gençlik yapılanmasında sözde üst düzey sorumlulardan yeşil kategoride aranan 'Mizgin Guyi' kod adlı Sebahat Ormanlı'yı Kuzey Irak'ta SİHA'larla düzenlediği nokta operasyonuyla etkisiz hale getirdi. Teröristin, Türkiye'deki metropollerde orman yangınları çıkarılması ve şehirlerde kundaklama faaliyetleri yürütülmesi amacıyla Kadın Gençlik Topluluğu (KJCK) üyelerine talimatlar verdiği tespit edildi. Ormanlı'nın, 2011'de Şırnak Silopi'de PKK/ KCK gençlik yapılanması sözcülüğü yaptıktan sonra 2012'de örgütün kırsal kadrolarına katıldığı, Irak'ın kuzeyine geçtikten sonra da örgütün sözde cezaevi soruşturma komisyonlarında faaliyet yürüttüğü belirlendi.



BULUNDUĞU ARAÇ VURULDU
Suriye'de 2022'den itibaren ise Süleymaniye'de PKK/KCK Kadın Gençlik Üst Yapılanması'nda (KJCK) sözde sorumlu olarak faaliyet yürüten Ormanlı, Türkiye'deki metropollerde kundaklama eylemleri yapılması amacıyla çalışma yürüttüğünün belirlenmesi üzerine, aracıyla seyir halindeyken SİHA'lar tarafından gerçekleştirilen nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
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‘Yeşil’ kategorideki terörist nokta atışıyla vuruldu
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