Gazze açlıktan ölüyor: 3 gün yemek yemeyenler var

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana aralıksız katliam ve sürgünlerle insansızlaştırmaya çalıştığı Gazze'de önce kuzeyden güneye, şimdi de Mısır sınırındaki Refah kentine sıkıştırılan siviller tarifi zor koşullarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Gazze'de nüfusun yüzde 85'i, yani 1.9 milyon sivil yerlerinden sürgün edildi. Temel insan haklarından yoksun bırakılan bu sivillerin 1 milyonu Refah kentinin hiçbir altyapısı olmayan, kumluk bölgelerinde çadırlarda veya kendileri yaptıkları derme çatma barakalarda yaşam mücadelesi veriyor. Çok sayıda Gazzeli de haftalardır arabalarda yaşıyor. BM Dünya Gıda Programı "Gazze'de insani yardım operasyonları çökmenin eşiğinde" açıklaması yaptı. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, karşılaştığı insani dramı İsviçre'deki Küresel Mülteci Forumu'nda yaptığı konuşmasında zaman zaman gözleri dolarak anlattı: "7 Ekim'den bu yana Gazze'de 135 UNRWA personeli öldürüldü.Gazze'ye her gidişimde 'Daha kötüsü olamaz' diye düşünüyorum. Ancak her seferinde daha fazla sefalete, acıya ve üzüntüye tanık oluyorum. Gazze'nin artık yaşanabilir bir yer olmadığı hissine kapılıyorum. Günlerdir yemek yemeyen insanların yardım kamyonlarını durdurup aldıkları yiyecekleri orada tükettiklerine şahit olduk. Bir, iki, üç gündür yemek yememiş insanlarla her geçen gün daha fazla karşılaşıyoruz. Refah'ta nüfus bir gecede dört katına çıktı. Refah 1 milyondan fazla insanı ağırlayacak bir altyapıya sahip değil. 30 bin kişinin kaldığı bir UNRWA deposunu ziyaret ettim. Dışarıda on binlerce insan vardı. Nereye giderseniz gidin, insanlar çaresiz, aç ve korku içinde."İsrail'in uyguladığı abluka sebebiyle Gazze Şeridi'nde bir çocuğun açlıktan öldüğü bildirildi. Filistinli Çocuklara Yardım Fonu Başkanı Steve Sosebee'nin aktardığı bilgiye göre, kuruluşun yardım ettiği Gazzeli engelli çocuklardan biri, gıda yokluğu sebebiyle açlıktan can verdi. Halil isimli çocuğun babası Yasir Makadme, Sosebee'ye mesaj atarak küçük çocuğunun vefat ettiğini belirtti. Makadme mesajında şu ifadeleri kullandı: "Merhaba Bay Steve. Üzgünüm ancak bugün size canımın, evladımın öldüğünü söylemek için yazıyorum. Halil'in karnı açtı. Hastalığı nedeniyle mamayla beslenebiliyor. Ancak o mamayı dükkânlarda bulamadım. Halil beni bırakıp gitti. Bay Steve!.. Çok üzgünüm."İsrail Kudüs'te her cuma günü hem namaza gidenlere hem de gazetecilere saldırıyor. Gazze'de soykırımın başladığı günden bu yana 10 cuma geçti. Son cuma namazında canlı yayına yansıyan görüntülerde İsrail polisi, Anadolu Ajansı foto muhabiri Mustafa Al-Kharouf'a saldırıyor. Ağzına silah dayanan muhabir yere yatırılarak öldüresiye dövülüyor. Hastenede tedavisinin ardından taburcu edilen Al-Kharouf, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne savaş suçu kanıtı olarak sunulan fosfor bombaları fotoğrafının sahibi.Siyonizm destekçisi tasarımcısı tarafından hazırlanan reklam fotoğraflarında kefenli cansız bedenleri bir moda figürü gibi kullanan İspanyol giyim markası Zara'ya protestolar sürüyor. Avustralya'nın Melbourne kentindeki ilginç protestoda bir grup mağazaya ellerinde tuttukları kefene sarılmış cansız beden maketleriyle girerek içeride dolaştıktan sonra kasaya gitti. Sattığınız ölü bedenlerin ödemesini yapmak istityoruz diyen grup anlamlı protestosunu mağaza önünde Filistin bayrağı açarak bitirdi.Amerıkan teknoloji devi Google'ın, Siyonist İsrail rejimiyle askeri araçlarda yüz tanıma ve diğer yapay zekâ teknolojileri konusunda kontrat imzaladığının ortaya çıkması ABD'de protestolara neden oldu. San Francisco'daki Google ofisi önünde toplanan kalabalık, kefenli ceset maketlerinin üzerine Google renkleriyle 'Genocide' (Soykırım) yazdı.Almanya'nın başkenti Berlin'deki Hür Üniversitesi'nde, çok sayıda öğrenci, İsrail'e ve üniversite yönetimine tepki göstermek ve Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek amacıyla Rostlaube adlı binada bulunan amfide eylem yaptı. Birkaç saat süren protestonun ardından üniversite yönetiminin talebi üzerine polisler, öğrencileri salondan çıkardı.