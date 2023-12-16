Haberler Gündem Haberleri Gazzeli çocukların kalplerindeki acı dinmeli
Giriş Tarihi: 16.12.2023

Gazzeli çocukların kalplerindeki acı dinmeli

Gazzeli çocukların kalplerindeki acı dinmeli
Emine Erdoğan, Gazze'den Türkiye'ye getirilen ve Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi gören 16 çocuğu ziyaretine ilişkin görüntülerin de yer aldığı sosyal medya mesajında "Gazze'den, savaşın içinden çıkmalarına rağmen bizi güler yüzle, samimiyetle, şarkılarla karşılayan çocuklarımız yegâne teselli kaynağımız. Gözlerindeki korkunun, minik kalplerindeki acının dinmesini canıgönülden diliyor, Filistin topraklarında bir an önce barış ve güven ortamının tesis edilmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. ANKARA
ARKADAŞINA GÖNDER
Gazzeli çocukların kalplerindeki acı dinmeli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA