Gazzeli çocukların kalplerindeki acı dinmeli

Emine Erdoğan, Gazze'den Türkiye'ye getirilen ve Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi gören 16 çocuğu ziyaretine ilişkin görüntülerin de yer aldığı sosyal medya mesajında "Gazze'den, savaşın içinden çıkmalarına rağmen bizi güler yüzle, samimiyetle, şarkılarla karşılayan çocuklarımız yegâne teselli kaynağımız. Gözlerindeki korkunun, minik kalplerindeki acının dinmesini canıgönülden diliyor, Filistin topraklarında bir an önce barış ve güven ortamının tesis edilmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. ANKARA