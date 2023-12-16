Gök Vatana etkin koruma

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın işaretiyle destan yazan Türk savunma sanayii yerlileşme atağıyla üst lige koşuyor. Türkiye'nin Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi SİPER Ürün-1'in seri üretimi başladı. Alçak ve Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi olan HİSAR Seri Üretim Projesi'nin ise kapsamı genişletilerek, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ilaveten Hava Kuvvetleri Komutanlığı da projeye dahil edildi. "SİPER Ürün-1 ve HİSAR Projelerinin Seri Üretim Sözleşmeleri İmza Töreni" SSB'de gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, imza töreninde yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:"Türkiye sahip olduğu teknolojik altyapısı, üretim kapasitesi ve mühendislik yetenekleriyle, kritik teknolojilerin üretim üssü konumuna gelmiştir. Yerli ve milli imkânlarla geliştirilen bölge hava ve füze savunma sistemimiz Siper, sahip olduğu uzun menzil yeteneği ile bu alandaki ihtiyacımızı karşılayacak kritik önemde bir projedir. Siper sisteminde kullanılacak olan Hisar füzesinin de yine azami oranda yerli ve milli imkânlarımızla geliştirilmesi, ayrıca önemlidir. Hisar füzelerimiz sayesinde; Siper sistemimizin, hava hedeflerine yönelik etki ve mukabelesi artmış olacaktır. Bu ürünler ile Hava Kuvvetlerimizin acil sistem ihtiyaçları karşılanarak Gök Vatanımız en etkin şekilde korunabilecektir. Karada, denizde ve havada ülkemizin güvenliğini sağlamak, asil milletimizin hak ve menfaatlerini korumak için; böylesine önemli projelerin sayısının daha da artırılması ve kahraman ordumuzun envanterine dâhil edilmesi, bir tercih değil, zorunluluktur. Cumhuriyetimizin ikinci asrını aynı zamanda Savunma Sanayii Yüzyılı yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."SSB Başkanı Haluk Görgün ise "SİPER Projesi kapsamında Aselsan-Roketsan sorumluluğundaki Ürün-1 sisteminin kabul faaliyetlerine başladık. 2024 yılı ortasında sistemlerimizi Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edeceğiz. Bugün gerçekleştirdiğimiz İmza Töreni ile SİPER Ürün-1 Sisteminin Seri Üretimine başlıyoruz. HİSAR Seri Üretim Projesi kapsamında imzaladığımız sözleşme ile; Kara Kuvvetleri Komutanlığımız ile birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığımız da projeye dahil olacaktır. HİSAR'ımız da SİPER'imiz de sadece "şu an için" en iyisi. Uzay seviyesine de uzanan, oradaki hakimiyet ve caydırıcılığımıza katkı sunan sistemler için de çalışmaya devam edeceğiz. Bize çeşitli bahanelerle hava savunma sistemi vermeyenlere de satacak noktaya geleceğiz" diye konuştu.