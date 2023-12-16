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Giriş Tarihi: 16.12.2023

Krom madeninde göçük

Denizli’de krom madeninde meydana gelen göçükte maden mühendisi Kadir Özer ile maden işçisi Mustafa Karahan yaşamını yitirdi. Bir işçi yaralı kurtarıldı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
BAYRAM COŞKUN BAYRAM COŞKUN
Krom madeninde göçük
Denizli'nin Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesi'nde bulunan krom madeni ocağında, henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Göçük nedeniyle 3 kişinin mahsur kaldığını değerlendiren ekipler, kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu mahsur kalan 3 kişiye ulaşıldı.



Yaşamını yitirdiği belirlenen maden mühendisi Kadir Özer (35) ile maden işçisi Mustafa Karahan'ın cenazeleri göçük altından çıkarıldı. İşçilerden Rıfat Salman ise yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Madende incelemede bulunan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Ölen arkadaşlarımıza rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı" dedi. Bu arada iki çocuk babası Mustafa Karahan Acıpayam'da toprağa verildi. Karahan'ın 4 yaşındaki oğlu Nebi de tabut başında gelerek babasına veda etti.
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Krom madeninde göçük
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