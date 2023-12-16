Milletvekili Bitmez son yolculuğuna uğurlandı

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, İstanbul'da Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. TBMM Genel Kurulu'nda kürsüde konuşurken rahatsızlanan Hasan Bitmez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Bitmez için önceki gün TBMM'de resmi tören yapılırken dün de İstanbul Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Bitmez'in babası Salih Bitmez ve akrabaları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Hasan Bitmez defnedilmek üzere Zeytinburnu'nda bulunan Merkezefendi Mezarlığı'na götürüldü. Bitmez'in 15 Aralık 1969 yılında dünyaya geldiği, hayatta olsaydı defnedildiği gün 54 yaşına gireceği öğrenildi. Cenaze törenine aralarında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda siyasi katıldı.