Türkiye-Arnavutluk ilişkileri 100 yaşında

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Arnavutluk arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 100'üncü yılı münasebetiyle yapılan ortak açıklamayı yayınladı. İki ülke arasındaki olumlu ilişkilere işaret edilen açıklamada, "Türkiye-Arnavutluk ilişkileri, gücünü ortak tarihten. sıkı sosyal ve kültürel bağlardan almaktadır. Bu köklü geçmişe dayanarak ikili ilişkiler 6 Ocak 2021'de Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Sayın Edi Rama tarafından Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Kurulmasına ilişkin ortak bildirinin imzalanmasıyla stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmiştir" denildi.