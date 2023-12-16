Uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Bitlis Tanrıyar Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Fatih Yetişen, önceki akşam beylik tabancasının kazara ateş alması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yetişen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit oldu. Şehit Uzman Çavuş Yetişen için İl Jandarma Komutanlığı önünde tören düzenlendi. Törenin ardından şehidin cenazesi Adana'ya gönderildi. Şehit memleketi Adana'da defnedildi. Bitlis'te meydana gelen silah kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Fatih Yetişen'in cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi. Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından hava yoluyla Adana'ya getirilen şehidin naaşı, babaevinde helallik alınmasının ardından törenin yapılacağı Buruk Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze törenine, şehidin babası Kemal, annesi Makbule, kız kardeşi Bedriye Yetişen ile yakınları, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, mülki ve idari erkan katıldı. Kılınan cenaze namazı ve okunan duaların ardından şehit Yetişen'in naaşı, Buruk Mezarlığı Şehitliği'nde defnedildi. -