Bize el uzatan Türkiye’ye teşekkür ederiz

İsrail'in hava saldırılarında yaralanan ve Gazze'den getirilen 16 çocuğun tedavisi Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde sürüyor. Emine Erdoğan'ın ziyaret ettiği ve sağlık durumlarıyla yakından ilgilendiği çocuklar ve aileleri Türkiye'ye teşekkür etti. Bacaklarından ağır yaralanan ve sosyal medyada "Bacaklarımı hissedemiyorum" dediği anlara ilişkin video sıkça paylaşılan Retal Aşur, "Türkiye çok güzel. İyileşmek için dua bekliyorum. İyileştikten sonra normal çocuklar gibi oynamak istiyorum" dedi.Retal'in annesi Nur Naim Aşur ise "20 gün hastanede kalıp yardım istedikten sonra sağ olsun Türkiye çocuklarımıza yardım elini uzattı. Emine Erdoğan'ın ziyareti büyük moral ve güç kaynağı oldu" diye konuştu. Tedavisi süren 6 yaşındaki Zeyna Carbu'nun babası Vecdi Carbu da "Şifa Hastanesi'nde kadın doğum uzmanı olan eşimi ve bir çocuğunu kaybettim. Kendim de radyoloji doktoruyum. İki kızıma el uzatan Türkiye'ye teşekkür ederim" dedi. AA