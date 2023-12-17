SON DAKİKA! Başkan Erdoğan’dan İsrail’in soykırımlarına tepki: Hesap vermeleri için tüm mekanizmaları kullanacağız

BU VAHŞETİN FAİLLERİNİ VE DESTEKÇİLERİNİ İNSANLIĞIN VİCDANINA HAVALE EDİYORUZ

İsrail'in Gazze ve Filistin'de yaptığı katliama da değinen Erdoğan, "Hz. Mevlana'nın hikmet pınarından süzülen tavsiyelerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz. 7 Ekim'den beri Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan vahşeti katliamı ve barbarlığı içimiz yanarak takip ediyoruz. Kendilerini insan hakları ve savunucusu olarak gösteren kimi ülkelerin koşulsuz desteğini alan İsrail yönetimi, zulmün çıtasını sürekli artırarak kan dökmeye, can almaya çocukları katletmeye devam ediyor. Gazzeli mazlumların aşrı alayı titreten feryatları karşısında görevi barışı ve güvenliği sağlamak olan uluslararası kurumlar hiçbir adım atmıyor. Çoğu çocuk ve kadın 19 binden fazla masumun şehit edildiği, 1 milyondan fazla insanın evinden, yurdundan, yuvasından edildiği bu vahşetin faillerini ve destekçilerini insanlığın vicdanına havale ediyoruz" dedi.