SON DAKİKA! Başkan Erdoğan’dan İsrail’in soykırımlarına tepki: Hesap vermeleri için tüm mekanizmaları kullanacağız

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Mevlana'nın 750'nci Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne bir mesaj gönderdi. Erdoğan, "Kalpleri, sevgi, şefkat hamuruyla yoğuran, ilmi ve öğütleri ile birliği, beraberliği, kardeşliği yeşerten Mevlana hazretlerinin gönüllerde yaktığı aşk ateşi tam 7,5 asırdır yolumuzu aydınlatmayı sürdürüyor. Ülkemizde ve dünyanın farklı köşelerinde milyonlarca insan onun eserleri vasıtasıyla kendi ruh dünyalarında deruni bir yolculuğa çıkıyor" dedi.
BU VAHŞETİN FAİLLERİNİ VE DESTEKÇİLERİNİ İNSANLIĞIN VİCDANINA HAVALE EDİYORUZ
İsrail'in Gazze ve Filistin'de yaptığı katliama da değinen Erdoğan, "Hz. Mevlana'nın hikmet pınarından süzülen tavsiyelerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz. 7 Ekim'den beri Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan vahşeti katliamı ve barbarlığı içimiz yanarak takip ediyoruz. Kendilerini insan hakları ve savunucusu olarak gösteren kimi ülkelerin koşulsuz desteğini alan İsrail yönetimi, zulmün çıtasını sürekli artırarak kan dökmeye, can almaya çocukları katletmeye devam ediyor. Gazzeli mazlumların aşrı alayı titreten feryatları karşısında görevi barışı ve güvenliği sağlamak olan uluslararası kurumlar hiçbir adım atmıyor. Çoğu çocuk ve kadın 19 binden fazla masumun şehit edildiği, 1 milyondan fazla insanın evinden, yurdundan, yuvasından edildiği bu vahşetin faillerini ve destekçilerini insanlığın vicdanına havale ediyoruz" dedi.
ZULÜM İLE ABAD OLANIN AHİRİ BERBAD OLUR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mesajını şu sözlerle sürdürdü: "Daha fazla kan dökerek kendilerine ikbal kurmaya çalışanlara zulüm ile abad olanın ahiri berbad olur gerçeğini tekrar hatırlatıyoruz. Türkiye olarak İsrailli yöneticilerinin hukuk ve tarih önünde hesap vermeleri için mevcut tüm mekanizmaları kullanmaktan çekinmeyeceğiz. Hz. Mevlana'nın izinden giderek dinine, kökenine, rengine, kimliğine bakmadan mazlumun ve mağdurun yanında olmayı sürdüreceğiz. Şeb-i Arus töreni vesilesiyle Konya'da olan siz Mevlana dostlarının da bu mücadelemizde bizlere destek vereceğine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.