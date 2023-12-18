‘Başkanımızın sanatımızı yakından takip etmesinden gurur duyduk’

Başkan Erdoğan, önceki akşam İlim Yayma Ödülleri için gittiği AKM'de Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla sergilenen Zeynep Melek Bulut'un eserini inceledi. Başkan Erdoğan, Bulut'tan geçtiğimiz yaz Londra Bienali'nde halk oylamasıyla belirlenen ödülü kazanan "Açık Yapıt" isimli eseri hakkında bilgi aldı.Bulut, Erdoğan'la sohbetini anlattı: Cumhurbaşkanımız eser hakkında güzel yorumlar yaptı. Ziyareti bizim için çok değerli oldu. Bizi tebrik etti, takdirlerini iletti, sohbet ettik. Çok mutlu olduk ve gurur duyduk. Sanatımızı bu kadar yakından takip etmesi, incelemesi çok değerli. Eserle ilgili ben kendisine detaylı bilgi verdim, eserin dinamiklerini anlattım. O da tebrik ve takdir etti.