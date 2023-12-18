Firari FETÖ’cüler yakalandı

Konya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/ PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretmen Muhammet Yaşar, Adana'nın Seyhan ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Şüphelinin ByLock kullanıcısı olduğu, Konya'da sözde "öğretmenlerden sorumlu imam" olduğu öğrenildi. Diğer taraftan Fevzipaşa Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda ise komiserlik sınav sorularını aldığı belirlenen ihraç komiser yardımcısı Şehmus Göksu yakalandı. İki firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.