Macaristan Başbakanı Orban’dan Türkiye Yüzyılı mesajı: Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.
ORTAK BASIN TOPLANTISINDA DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR
Macaristan Başbakanı Orban, Karmelita Manastırı'nda düzenlenen Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısı düzenledi.
DOSTLUK VE KARDEŞLİK VURGUSU
Macar Başbakan, ülkesi ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin önemine işaret ederek, "Bugün ilişkilerimizi kapsamlı stratejik işbirliğine yükselttik. Bundan ötesi, daha yükseği var mı bilmiyorum. Diplomatik dilde bunun dostluk ve kardeşlik olarak en güçlüsü olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.
"ÖNÜMÜZDEKİ YÜZYIL SİZİN OLACAK! BUNA İNANDIK"
Orban, Türkiye'nin gelecek yüzyıl için ortaya koyduğu projelerin önemine atıfta bulanarak, Başkan Erdoğan'a ithafen, "Önümüzdeki yüzyıl için çok büyük bir proje ortaya koydunuz. Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak. Buna inandık, anlaşmalar yaptık." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE OLMADAN MACARİSTAN'IN GÜVENLİĞİ YOK"
Orban, "Türkiye-Macaristan ilişkilerini Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık düzeyine yükselttik. Ötesi var mı bilmiyorum. Diplomaside bu, dostluk ve kardeşlik açısından en güçlüsüdür" şeklinde konuştu.
Orban konuşmasında "Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok" ifadesini kullandı.