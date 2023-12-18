Macaristan Başbakanı Orban’dan Türkiye Yüzyılı mesajı: Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak

DOSTLUK VE KARDEŞLİK VURGUSU

Macar Başbakan, ülkesi ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin önemine işaret ederek, "Bugün ilişkilerimizi kapsamlı stratejik işbirliğine yükselttik. Bundan ötesi, daha yükseği var mı bilmiyorum. Diplomatik dilde bunun dostluk ve kardeşlik olarak en güçlüsü olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.