MİT’ten nokta atış: 8 terörist öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Şirvan Hasan'ı, Suriye'de düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; 1997'de Suriye'den örgüte katılan 'Roni Velat' kod adlı Şirvan Hasan, Irak/Kandil alanındaki faaliyetlerinin ardından Türkiye'ye geçiş yaptı. 2011'de Tokat'ta, 2012'de Trabzon'da ve 2013'te Tunceli'de güvenlik güçlerine yönelik terör eylemlerinde yer alan terörist, ardından Suriye'ye geçerek Deyrizor şehrinde sözde saha sorumlu olarak görevlendirildi.Türkiye'deki örgütsel faaliyetleri ile Suriye'deki mevcut pozisyonu kapsamında MİT tarafından yakın takibe alınan terörist, 5 Aralık 2023'te Türkiye'ye 230 kilometre mesafedeki Deyrizor'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 7 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi" denildi.