101 hasta daha getirildi

İsrail saldırılarında yaralanan 101 hasta ve beraberindeki 107 refakatçi dün Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) ait iki uçakla Ankara'ya getirildi. Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'ndan havalanan uçaklardan ilki, 75 hasta ve 74 refakatçi ile saat 16.00'da Etimesgut Askeri Havalimanı'na indi. İkinci uçak ise saat 18.55 sıralarında iniş yaptı. C130 tipi uçakta 26 hasta ve 32 refakatçi yer alırken, onlara 9 sağlık personeli eşlik etti. Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay'ın karşıladığı uçaktaki hastalar, ambulanslarla Bilkent ve Etlik Şehir Hastaneleri ile Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bugüne kadar Türkiye'ye getirilen Filistinli toplam hasta ve yaralı sayısı 283'e ulaştı.