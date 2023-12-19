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Giriş Tarihi: 19.12.2023 10:57 Son Güncelleme: 19.12.2023 11:06

MSB duyurdu! Sınır ötesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK’lı ve Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li olmak üzere 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu! Sınır ötesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli! Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li olmak üzere 7 terörist etkisiz hâle getirildi." dedi.

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MSB duyurdu! Sınır ötesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
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