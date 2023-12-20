Haberler Gündem Haberleri CHP'li belediyede ballı ihale skandalı! Karakutuya lüks ev, otomobil ve estetik
Giriş Tarihi: 20.12.2023 10:33 Son Güncelleme: 20.12.2023 10:49

CHP'li belediyede ballı ihale skandalı! Karakutuya lüks ev, otomobil ve estetik

Adana Büyükşehir Belediyesine ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu yapılmış ve Büyükşehir Belediyesinin Başkan danışmanlarında birinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Adana’da CHP’li belediyenin ballı ihale verdiği reklam ajansı, başkanın danışmanı Sızlı’ya lüks otomobil ve cep telefonu aldığı ortaya çıktı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
CHP’li belediyede ballı ihale skandalı! Karakutuya lüks ev, otomobil ve estetik

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne önceki gün düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın "karakutusu" olduğu iddia edilen başdanışmanı Mürüvet Sızlı, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Mert Çelebi ile Ekin Ajans'ın sahibi Cem Oğulhan'ın da bulunduğu 10 kişinin emniyetteki sorguları sürüyor. Polis soruşturmayı genişletirken operasyonla ilgili detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı.



KASA AJANSIN SAHİBİ
İki yıldır ihalesiz ve ecri misil yöntemiyle reklam alınan billboardları en çok, Sızlı'nın desteğiyle, Cem Oğulhan'ın kullandığı belirlendi. Belediyenin reklam işlerini yapan Oğulhan'ın, adeta Sızlı'nın para kasası gibi hareket ettiği ortaya çıktı.



EV, ARABA, MAĞAZA...
Sızlı'ya son model lüks bir otomobil ve cep telefonları alıp, lüks mağazalarda yaptığı alışverişlerin ücretlerini ödediği öne sürülen Oğulhan, bununla kalmayıp kentin en lüks semtinde Sızlı'ya ev kiraladığı ve özel iş görüşmelerini burada yaptığı iddia edildi.
Mürüvet Sızlı'nın ayrıca estetik de yaptırdığı ve parasını Cem Oğulhan'ın ödediği belirtildi. Banka hesaplarına firmalar tarafından 1 milyon TL giriş yapıldığı da belirlenen Sızlı'ya, diğer reklam ajanslarından da pahalı hediyeler verildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin kamuyu bu yöntemlerle 58 milyon TL zarara uğrattıkları iddia ediliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

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CHP'li belediyede ballı ihale skandalı! Karakutuya lüks ev, otomobil ve estetik
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