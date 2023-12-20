CHP’li belediyede ballı ihale skandalı! Karakutuya lüks ev, otomobil ve estetik





EV, ARABA, MAĞAZA...

Sızlı'ya son model lüks bir otomobil ve cep telefonları alıp, lüks mağazalarda yaptığı alışverişlerin ücretlerini ödediği öne sürülen Oğulhan, bununla kalmayıp kentin en lüks semtinde Sızlı'ya ev kiraladığı ve özel iş görüşmelerini burada yaptığı iddia edildi.

Mürüvet Sızlı'nın ayrıca estetik de yaptırdığı ve parasını Cem Oğulhan'ın ödediği belirtildi. Banka hesaplarına firmalar tarafından 1 milyon TL giriş yapıldığı da belirlenen Sızlı'ya, diğer reklam ajanslarından da pahalı hediyeler verildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin kamuyu bu yöntemlerle 58 milyon TL zarara uğrattıkları iddia ediliyor.

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