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Giriş Tarihi: 20.12.2023 19:55

Son dakika: Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan görüşmede Vucic’i seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti.

Son dakika: Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü

Son dakika haberi... İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Vucic'i seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti.

Görüşmede Türkiye-Sırbistan ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde de iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin ve iş birliğinin gelişerek devam edeceğini belirtti.

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Son dakika: Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü
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