Son dakika: Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü

Son dakika haberi... İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Vucic'i seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti.

Görüşmede Türkiye-Sırbistan ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde de iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin ve iş birliğinin gelişerek devam edeceğini belirtti.