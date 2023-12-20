Sosyal Medya Araştırmacısı Ümit Sanlav’dan Dijital Telif Yasası açıklaması: Google telif ücreti ödemek zorunda kalacak

"HEM İÇERİK ÜRETİCİLERİNİ HEM DE DEVLETİ BU ÖNEMLİ GELİRDEN MAHRUM BIRAKIYOR"

"ABD'de 1998'den beri yürürlükte olan, AB Ülkelerinde ise 2022'den itibaren uygulanan Dijital Telif Yasasının Türkiye'de uygulanmaması, hem içerik üreticilerini hem de devleti bu önemli gelirden mahrum bırakıyor" diyen Sanlav, sözlerine şöyle devam etti:

"Kanada'da Çevrim İçi Haberler Yasası düzenlemesiyle birlikte Google'ın, Kanada'ya her yıl 74 milyon dolar ödeyecek olması TBMM'yi de harekete geçirdi. Zira Google, Facebook, Instagram ve daha birçok dijital platform, Türkiye'deki, dijital içerik üreticileri üzerinden de yılda milyarlarca dolar kazanıyor. Ama karşılığında Türkiye'deki üreticilere hiçbir ücret ödemiyor. Yasa teklifi meclisten geçtiğinde Google, Facebook gibi dijital mecralar içerik üreticilerine telif ücreti ödemek zorunda kalacak."

META GRUBU'NUN YILLIK KAZANCI 3.2 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE

Instagram, WhatsApp ve Facebook'u bünyesinde bulunduran Meta grubunun yıllık kazancının 3.2 milyar dolar değerinde olduğunu söyleyen Sanlav, "Siz bir içerik üretiyorsunuz ve bu sosyal medya mecraları, internet servis sağlayıcıları sizin bu içeriğinizi serbestçe yayınlıyor. Sizin verileriniz ve ürettikleriniz üzerinden para kazanıyor, fakat siz bundan hiçbir karşılık almıyorsunuz. İşte çıkarılacak olan Dijital Telif Yasasıyla, internet kullanıcılarının ürettiği içerikler de güvence altına alınacak" ifadelerini kullandı.