Yargıtay’dan dönen Hrant Dink davasına birleştirme kararı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin çoğu kamu görevlisi 37 kişinin beraat ettiği, 26 kişinin ise hapis cezası aldığı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 26 Mart 2021 tarihli kararını bazı sanıklar yönünden onarken, bazı sanıklar için bozmuştu. Mahkumiyetleri bozulan 15 sanık, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanırken; sanıklardan dönemin Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünden sorumlu müdür yardımcısı sanık Hasan Durmuşoğlu, dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdür Yardımcısı sanık Osman Gülbel, dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü Aşırı Sağ Faaliyetler Bürosunda polis memurları sanık Mehmet Ayhan ve Onur Karakaya hakkında "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yeni bir dava açıldı.

YENİ İDDİANAME DÜZENLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yeni açılan davanın iddianamesinde, cinayet sonrasında ulusal ve uluslararası basın yayın kuruluşlarında yapılan haberler, binlerce kişinin "Hepimiz Ermeniyiz" şeklinde sloganlar atarak sokaklara çıkması, uluslararası alanda siyasi iktidarın karşı karşıya kaldığı zorluklar birlikte değerlendirildiğinde Hrant Dink cinayeti ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından hedeflenenin, azınlıkların ötekileştirilmesi, siyasi iktidara güvensizlik, can ve mal güvenliğinin sağlanmaması gibi söylemlerin yaygınlaştırılmasıyla Anayasa'nın öngördüğü düzenin fiilen uygulanmasını önlemek olduğu belirtildi.

DARBE GİRİŞİMİ İDDİANAMEDE YER ALDI

İddianamede, 2009 yılında başlayan Selam Tevhid soruşturması, 2012 yılındaki MİT kumpası, 2013 yılındaki 17-25 Aralık soruşturmaları aracılığıyla Başbakan, bakanlar, MiT Başkanı ile devletin üst kademesinde bulunan birçok üst düzey kamu görevlisinin dinlendiği ve takip edildiği gibi gerçeği yansıtmayan delillerin oluşturulması suretiyle meşru hükümeti ortadan kaldırmaya yönelik operasyonlar yapıldığı, bunlardan bir sonuç elde edemeyen örgütün nihayetinde 15 Temmuz 2016 tarihinde Anayasal düzene yönelik darbe girişiminde bulunduğu kaydedildi.

DAVA BİRLEŞTİRİLDİ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan 4 sanığın yargılandığı davada, Dink ailesi avukatı Hülya Deveci ve sanık avukatları ile bazı sanıklar Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cezaevinden katıldılar. Mahkeme heyeti, "Anayasayı ihlal" suçlaması yönünden davaya katılma talebinde bulunan Dink ailesinin talebini reddetti. Dava dosyasının, Yargıtay'da çoğu kamu görevlisi 15 sanık yönünden bozularak dönen davayla birleştirilmesine karar verdi.