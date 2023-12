Ankara Valiliği’nden sokak köpeği talimatı!

Ankara Valiliği, halk sağlığının ve insanların can güvenliğinin korunması amacıyla sahipsiz hayvanların bakımevlerine alınması ve kısırlaştırılması dahil her türlü tedbirin alınmasına ilişkin belediyelere yazı gönderdi. Ankara Valisi Vasip Şahin'in imzasıyla Büyükşehir Belediyesi ile 25 ilçe belediyesine 'acele' koduyla gönderilen yazıda, son yıllarda sahipsiz sokak hayvanları popülasyonunda meydana gelen artışın kentte toplum sağlığı ve çevre temizliği üzerine olumsuz etkilerinin bulunduğu belirtildi. Bunun yanında son zamanlarda yaşanan vakaların, sahipsiz sokak hayvanlarının insanların can güvenliğini tehdit ettiğini gösterdiği vurgulanarak, köpek ısırmalarının yaralanma ve ölümle sonuçlandığı, insanların günlük yaşantılarının kısıtlandığı ve toplumsal huzursuzluk yaşandığı kaydedildi.



'YEREL YÖNETİMLERİN SORUMLUĞU' VURGUSU



Yazıda, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik iş ve işlemlerin '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu' ve ilgili mevzuatları çerçevesinde yürütüldüğü hatırlatılarak, bahsi geçen mevzuatlar kapsamında bakımevi yapımı, sahipsiz hayvanların toplama, kısırlaştırma, kayıt altına alma, aşılama gibi rehabilitasyon işlemleri ile bakım ve beslenmesinin yerel yönetimlerin sorumluluğunda olduğu anımsatıldı. 5199 Sayılı Kanun'un ilgili maddesinde 'Hayvanların korunması ve rahat yaşamlarının sağlanmasında; insanlarla diğer hayvanların hijyen, sağlık ve güvenlikleri de dikkate alınmalıdır' hükmünün yer aldığı hatırlatılarak, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin 20 ve 21'inci maddelerinde belediyelerin sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların toplatılması ve bakılmasına yönelik usul esasların hüküm altına alındığı kaydedildi.

Yazıda ayrıca Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinde yer alan hayvanlarla ilgili alınması gereken tedbirlere ilişkin hükümler hatırlatılarak, "Bu kapsamda ilimizde popülasyonu artan sokak hayvanları ile ilgili yapılacak çalışmalar için; halk sağlığının ve insanlarımızın can güvenliğinin korunması amacıyla, sahipsiz hayvanların bakımevlerine alınması, kısırlaştırılması da dahil başkaca gerekli her türlü tedbirin alınarak yukarıda bahsedilen kanun ve mevzuat hükümlerine uygun şekilde yürütülmesi hususunda gereğini önemle rica ederim" denildi.