AYM Can Atalay’ın ikinci başvurusunu Genel Kurul’da görüştü

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın avukatları, AYM'nin Atalay hakkındaki ihlal kararının uygulanmaması gerekçesiyle ikinci kez AYM'ye başvurmuştu.

GENEL KURUL'A SEVK EDİLMİŞTİ

Yüksek Mahkeme, geçtiğimiz günlerde başvuruyu birinci bölümde görüşerek oy birliği ile Genel Kurula sevk etmişti.

BAŞVURU BUGÜN GENEL KURUL'DA GÖRÜŞÜLDÜ

Can Atalay'ın avukatları tarafından, Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı"nın, mahkumiyet hükmünün infazına devam edilmesi nedeniyle de "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiği iddiasına ilişkin yapılan başvuru bugün Genel Kurul'da görüşüldü.

İKİNCİ KEZ İHLAL DEDİ

Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 67. maddesinde güvence altına alınan 'seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı' ile 19. maddesinde güvence altına alınan 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı'nın 3 karşı oy ve oyçokluğu ile ihlal edildiğine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, Anayasa'nın 148. maddesinde sağlanan bireysel başvuru hakkı kararının uygulanmaması suretiyle ihlal kararı verirken, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için kararın ilgili mahkemeye gönderilecek. Ayrıca bireysel başvuru kapsamında daha önce Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararının uygulanmaması nedeniyle Can Atalay'a 100 bin lira tazminat ödenmesine karar verildi.

HAK İHLALİ İDDİASIYLA AYM'YE BAŞVURDU

Can Atalay, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde TİP'ten milletvekili seçilmişti. Atalay'ın, "milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle yaptığı başvuru, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nce reddedilmişti. Milletvekili seçilerek yasama dokunulmazlığı kazandığı gerekçesiyle yargılamada durma kararı verilmesi talebinin reddedilerek yargılamaya devam edilmesi nedeniyle "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkının, tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle de "kişi hürriyeti ve güvenliği" hakkının ihlal edildiği ileri sürülerek Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapılmıştı.

AYM "İHLAL" DEDİ

Sürecin devam ettiği sırada Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı. AYM de başvuruyu kabul ederek oy çokluğuyla 25 Ekim'de Can Atalay'ın "seçilme hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğine hükmetmişti. AYM'nin kısa kararı Gezi davasına bakan ve hükmü veren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

Can Atalay'ın avukatları tahliye başvurusu yaparken Mahkeme, dosyada karar verme yetkisinin Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde olduğunu belirterek dosyayı daireye göndermişti.

YARGITAY İHLAL KARARINA UYULMAMASINA KARAR VERDİ

Can Atalay'ın daha önceden mahkumiyet kararını onayan daire önceki kararının doğru olduğunu belirterek Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına uyulmamasına hükmetmişti.