Başkan Erdoğan’a ve Türk milletine teşekkür ediyorum

İsraıl'ın Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından 6'ncı tahliyede Ankara'ya getirilen kafile içerisinde yer alan ve havalimanında şükür secdesi yapan Gazzeli Muhammed Nemnem, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk milletine teşekkür ediyorum" dedi. İsrail'in 17 Kasım'da Gazze'deki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında kendi evinde yaralanan 10 yaşındaki Amir Nemnem, sağlık hizmetini tamamlamak için Türkiye'ye getirilen kafile içerisinde yerini aldı.Yaralı çocuğuyla birlikte Türkiye'ye gelen baba Muhammed Nemnem, havalimanında sevincinden şükür secdesi yaptı. Daha sonra ise baba ve oğlu alanda hazır halde bekletilen kara ambulans ile tedavisine devam etmesi için Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Oğlu Amir Nemnem'in yanında refakatçi olarak kalan baba Muhammed Nemnem, "Benim çocuğum Nemnem'in şehit olduğunu ve defnedileceğini söylediler. Son anda kurtarabildik. Çocuğumun kafatasında bir kırık vardı. Gazze'de yaşanan zor şartlar nedeniyle tedavisini tamamlayamadık. Bu nedenle tedavisini tamamlayabilmemiz için Türkiye'ye transfer edildik. Allah'a şükürler olsun ki çocuğumla durumum iyi ve çocuğum artık Türkiye'de. Daha doğrusu güvenli ve huzur dolu bir ülkede çocuğuma eşlik ediyorum. Allah'a hamd olsun, secdedeyken Allah'tan çocuklarımı, eşimi ve tüm Filistin halkını korumasını istedim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk milletine teşekkür ediyorum" dedi. İHA