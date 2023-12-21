Gazze halkına destek için motosikletini bağışladı

İstanbul'da itfaiye eri olarak çalışan Ahmet Yüceer (41), motosikletini Gazze halkına destek olmak amacıyla satıp parasını bağışladı. Yüceer'in internette "Gazzeli mazlumlara yardım için satılıktır" yazılı ilanı kısa sürede büyük ilgi gördü.Yüceer motosikletini 50 bin liraya sattı. Yüceer, Filistin'e ulaştırmak üzere Türk Kızılay ve İHH İnsani Yardım Vakfı'na 10'ar bin lira, Vicdan Kalkınma ve İnsani Yardımlaşma Derneği'ne ise 30 bin lira gönderdi. Yüceer, "İbrahim peygambere su taşıyan karınca misali de olsa bir şey yapmam gerektiğini düşünerek motorumu satıp parasını Gazze'deki kardeşlerimize gönderdim" dedi.