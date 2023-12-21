HSK Güz Kararnamesi ilan edildi

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) tamamlanan mazeret kararnamesi kapsamında 480 adli yargı hakim ve savcısı ile 26 İdari yargı hakim ve savcısı olmak üzere toplam 506 kişinin görev yeri değişti.

Adalet Bakanlığında görevli 178 tetkik hakimin görev yerinin değiştiği kararnameyle; Engin ve Dilan Polat soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü'nün görev yeri değişti.

Kararname kapsamında; Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ahmet Yıkılmaz Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, Ankara Cumhuriyet Savcısı Şenol Taşkale, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili, Ankara Cumhuriyet Savcısı Melih Aladağ, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Barış Duman, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Yücel Ertaş İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili, Aydın Cumhuriyet Savcısı Hakdiler Pehlivan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcıvekili, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcısı, Merzifon Cumhuriyet Başsavcısı Ali Soylu Eskişehir Cumhuriyet Savcısı oldu.