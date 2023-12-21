İstanbul’da “Gaybubet” operasyonu… 13 firari yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün tespitlerinin ardından FETÖ firarilerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Haklarında yakalama kararı bulunan ve FETÖ'nün gizli Gaybubet Evleri'nde saklanan 13 firari yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ'nün gizli haberleşme yazılımı ByLock kullanıcısı oldukları saptanan, haklarında FETÖ içerisinde sorumlu düzeyde faaliyetler yürüttüklerine dair itiraflar bulunan ve FETÖ'nün Güncel Yapılanması içerisinde aktif rol aldıkları tespit edilen firarilerin arasında Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamudan ihraç edilmiş olan kişilerin olduğu vurgulandı.

Gözaltına alınanların arasında kamudan ihraç edilmiş iki Doçent, bir ihraç Astsubay, bir ihraç KOSGEB Kurum Çalışanı olduğu ifade edildi.