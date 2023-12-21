RTÜK'ten FOX TV'nin "Kızıl Goncalar" dizisine inceleme

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, FOX TV'nin "Kızıl Goncalar" adlı dizisine ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "FOX TV'de yayına giren son diziye ilişkin çağrı merkezimiz aracılığı ile vatandaşlarımızın şikayet bildirimleri titizlikle kayıt altına alınmaktadır. Tüm şikayetler, söz konusu yayın kuruluşunun denetimi ile sorumlu üst kurul uzmanlarımız tarafından incelenmektedir." ifadeleri kullandı.