Haberler Gündem Haberleri RTÜK'ten FOX TV'nin "Kızıl Goncalar" dizisine inceleme
Giriş Tarihi: 21.12.2023 21:53

RTÜK'ten FOX TV'nin "Kızıl Goncalar" dizisine inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) FOX TV'de yayımlanan "Kızıl Goncalar" adlı diziye ilişkin şikayetleri incelediği bildirildi.

AA
RTÜK’ten FOX TV’nin Kızıl Goncalar dizisine inceleme

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, FOX TV'nin "Kızıl Goncalar" adlı dizisine ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "FOX TV'de yayına giren son diziye ilişkin çağrı merkezimiz aracılığı ile vatandaşlarımızın şikayet bildirimleri titizlikle kayıt altına alınmaktadır. Tüm şikayetler, söz konusu yayın kuruluşunun denetimi ile sorumlu üst kurul uzmanlarımız tarafından incelenmektedir." ifadeleri kullandı.

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RTÜK'ten FOX TV'nin "Kızıl Goncalar" dizisine inceleme
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