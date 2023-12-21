Şebnem Bursalı: Sadece salon değil tüm ev kokuyor Tunç Bey

İzmir'in ve İzmirlinin tüm sorunlarını elinde çiğdemiyle film izler gibi izledi. "Şimdi salonda ziyafet vermek istiyorum" demiş. Evimizin salonu kokuyor Tunç Bey! Sadece salon değil tüm ev kokuyor… Mutfakta bulaşıklar duruyor Tunç Bey! Etraf pislikten geçilmiyor…" ifadelerine yer verdi. Bursalının paylaşımının altına yorum yapan çok sayıda İzmirli hizmet alamadıkları için Soyer'e tepki gösterdi.

ALAY KONUSU OLDU

CHP'nin Büyük kurultayında sandıktan Özgür Özel çıkınca Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Tunç Soyer'in yaklaşmakta olan yerel seçimde İzmir'den yeniden adaylığı tehlikeye girdi. Aradan geçen süreçte Özel'e şirin gözükmek için her türlü yol ve yöntemi deneyen Soyer son olarak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "İkinci dönem başka olacak. Şimdiye kadar hep mutfaktaydım. Şimdi salonda bir ziyafet vermek istiyorum" açıklaması ile alay konusu oldu.

İZMİRLİLER SENİ SALONA DEĞİL KAPININ ÖNÜNE KOYACAK

Soyer'in açıklamalarına AK Parti kanadından da tepkiler gecikmedi. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada Soyer'i tiye alarak, "İzmirliler seni salona değil kapının önüne koyacaklar." ifadelerini kullandı.

EV SAHİBİ HER ŞEYİN FARKINDA. 31 MART'TA SÖZLEŞMENİZ ZATEN BİTİYOR.

Soyer'e bir tepki de Çankırı ile AK Partide birlikte siyaset yapan İzmir milletvekili Şebnem Bursalı'dan geldi. Bursalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "Adaylık paniğine kapılan Sayın Soyer, aklınca teşbih yaparak sevimli olmaya çalışmış. Ama biz biliyoruz ki kendisi 5 yıl boyunca mutfak yerine oturma odasında oturdu, yan gelip yattı. İzmir'in ve İzmirlinin tüm sorunlarını elinde çiğdemiyle film izler gibi izledi. "Şimdi salonda ziyafet vermek istiyorum" demiş. Evimizin salonu kokuyor Tunç Bey! Sadece salon değil tüm ev kokuyor… Mutfakta bulaşıklar duruyor Tunç Bey! Etraf pislikten geçilmiyor… Tesisatlar eskimiş Tunç Bey! Evi her defasında su basıyor… Parkeler kalkmış, camlar kırılmış, duvarlar kir içinde… Siz oturma odanızdan çıkmadığınız için hiçbirini görmemeniz doğal. Ev sahibi her şeyin farkında. 31 Mart'ta sözleşmeniz zaten bitiyor. Ama sizin için kaçınılmaz son daha yakın!" ifadelerine yer verdi. Bursalının paylaşımının altına yorum yapan çok sayıda İzmirli büyükşehir belediyesinden hizmet alamamaktan yakındı.