Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Hatay ve çevresinde hissedilen deprem: AFAD depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı
Giriş Tarihi: 21.12.2023 21:33 Son Güncelleme: 21.12.2023 22:06

SON DAKİKA | Hatay ve çevresinde hissedilen deprem: AFAD depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı

Son dakika haberi... Hatay ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Hatay'ın Antakya ilçesi olduğunu belirtti ve sarsıntının büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre, olumsuz bir duruma rastlanmadı.

SON DAKİKA | Hatay ve çevresinde hissedilen deprem: AFAD depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı

Son dakika haberine göre; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 21.24 sıralarında deprem meydana geldiğini bildirdi.

Derinliği 9 kilometre olarak ölçülen depremin büyüklüğü 4.1 olarak belirlendi.

Sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum ile karşılaşılmadı.

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SON DAKİKA | Hatay ve çevresinde hissedilen deprem: AFAD depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı
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