AK Parti, yerel seçim çalışmalarına start veriyor: 50 şehirde miting planı

AK Parti, 31 Mart seçimleri için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Belediye başkan adaylarının 15 Ocak'ta Ankara'da yapılacak lansman toplantısıyla duyurulacağı daha önce açıklanmıştı. AK Parti teşkilatı da 1 Ocak itibarıyla yerel seçim için sahaya inecek. Vatandaşın karşısına "gerçek belediyecilik" denilerek çıkılacak.Kampanyayı daha önceki seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kampanyalarını yapan Ertan Aydın yürütecek. Kampanya kapsamında vatandaşın hayatına sosyal ve ekonomik yönde katkı sağlayacak projeler üzerinde durulacak. Kampanya ekibinin de bu doğrultuda tüm bakanlıkları tek tek ziyaret ederek, "Seçim sürecinde öne çıkartabileceğimiz projeleriniz neler?" diye sorduğu belirtildi. Bu kapsamda emeklilere özel kart çıkartılması da projelerden biri olacak. Emeklilere ulaşım, alışveriş ve özel hastanelerde indirim gibi imkânlar sunacağı belirtilen projenin detayları 15 Ocak'ta kamuoyu ile paylaşılacak.Kampanya kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting programları da hazırlandı. Başkan Erdoğan'ın 1 Ocak itibarıyla sahalara inerek vatandaşlarla bir araya gelmesi planlanıyor. Erdoğan, seçimlere kadar 30 büyükşehir ile birlikte toplam 50 ili ziyaret edecek. İstanbul ve Ankara gibi illerde ise ilçeler için özel miting programı planlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin yıldönümü sürecinde ise başta Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya olmak üzere deprem bölgesindeki illeri ziyaret edecek. AK Parti, deprem bölgesinde de farklı bir dil ile sahaya inecek. Deprem illerinde yeniden dönüşüm ve inşa söylemi ön planda olacak.Kampanyanın ana sloganı ise 'gerçek belediyecilik' olacak. Gerçek belediyecilik, şeffaf, adaletli, eşitlikçi, üretken, vizyoner belediyecilik gibi 15 kavramla halka anlatılacak. Muhalefete ise, 'algı belediyeciliği', 'sözde belediyecilik' ifadeleriyle yüklenilecek.Kampanya ekibi seçim müzikleri için de çalışmalar yaptı. Şarkıda 'Hep yeni hep ileri' sözleri yer alacak. AK Parti'nin efsane seçim müziklerinden biri olan 'Haydi Bir Daha'nın bestecisi Özhan Eren yerel seçimler için de AK Parti'ye şarkı besteledi. Mayıs seçimlerinde olduğu gibi gençlerin sevdiği ve dinlediği rap parçalar da yine seçim meydanlarında yükselecek.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, belediye başkan adaylarının açıklanacağı tarih için, "Ay sonu itibarıyla söylenmişti ama biraz esneyebilir bu. Çünkü teşkilatlarımız buraya geliyor, istişareleri yapıyoruz. Vaktimiz var, acelemiz yok" dedi. AK Parti Genel Merkezi önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta yoğun bir mesaisinin olduğunu ifade etti. Yerel seçimlere hazırlık anlamında teşkilatların davet edildiğini kaydeden Çelik, istişarelerin yapıldığını söyledi. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında şu ana kadar Ankara, Adana, İzmir, İstanbul, Balıkesir, Samsun, Bursa, Denizli, Kayseri, Kocaeli, Sakarya, Gaziantep, Ordu, Malatya ve Trabzon illerinde temayül çalışmalarının tamamlandığını aktardı. Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla oluşmuş heyetler arası görüşmenin de verimli şekilde devam ettiğini belirten Çelik, "Görüşmeyi yürüten iki heyet de son derece deneyimli arkadaşlarımız. Cumhur İttifakı'nın ilkelerini, ruhunu koruyacak, başarısını gözetecek şekilde bu çalışmaları yapıyorlar. Bizim açımızdan bu alanda herhangi bir sorun yok" diye konuştu. ANKARACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı 65 bin lira manevi tazminatı, Gazzeli yetim çocuklara harcanmak üzere Türk Kızılay'a bağışladı. Erdoğan, 26 Ocak 2021'de, TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'na, avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla manevi tazminat davası açtı. Davayı gören Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kılıçdaroğlu'nu 65 bin lira manevi tazminata mahkûm etti. Yerel mahkemenin kararını inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, kararı hukuka uygun buldu. Avukat Hüseyin Aydın, kararın kesinleşmesinin ardından, Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı 65 bin liralık manevi tazminatı, Gazzeli yetim çocuklar için harcanmak üzere Türk Kızılay'a bağışladığını bildirdi.SABAH