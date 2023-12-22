Yaralanan ölüyor!

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin kuzeyinde hastanelerin hizmet dışı kalması ve Şifa Hastanesi'ndeki sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle yüzlerce yaralının hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlık Sözcüsü Eşref Kudra, 19 Aralık'ta İsrail ordusunun, kuşatma, hedef alma ve çok sayıda sağlık çalışanıyla yaralı ve yerinden edilen kişiyi alıkoyması nedeniyle Gazze kentindeki son aktif hastane olan El Ehli Baptist'in de hizmet dışı kaldığını açıklamıştı. Filistin Kızılayı da İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de bulunan Filistin Kızılayı'na ait ambulans merkezini dün akşamdan bu yana kuşatma altında tuttuğunu ve çevresine yönelik bombardımanının devam ettiğini bildirdi. İsrailli keskin nişancıların civardaki binaların çatısına konuşlandığı aktarılan açıklamada, söz konusu kuşatma ve saldırıların merkezde tedavi gören 22 yaralı, sağlık görevlileri, gönüllüler ve yerinden edilmiş Filistinli ailelerin oluşturduğu toplam 127 kişinin hayatını tehdit ettiği vurgulandı.BMFilistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze'de hastaneleri hedef alan saldırılarını 'sadistlik' olarak nitelendirerek, "İsrail işgal kuvvetlerinin Gazze sağlık sistemini çökertmeye yönelik saldırıları en sadist forma ulaştı. Hastaneler ve doktorlar, büyük yıkım, acı ve çaresizliğin olduğu anlamsız savaşlarda kutsaldır" dedi. Albanese, ABD Başkanı Joe Biden'ı, "Her geçen gün düzenin tabutuna bir çivi daha çakılıyor" sözleriyle eleştirerek saldırılara müdahale talebinde bulunmuştu. İtalyan bir avukat olan Albanese, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e Gazze'de soykırımın önlenmesi için tüm yetkilerini kullanması çağrısı da yapmıştı.İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki hastanelere "tekrarlı ve tutarlı saldırı" modeliyle saldırıyor. Gazze'de "hastane çevresini hedef alma, doğrudan hedefleme, kuşatma ve işgal" şeklinde yinelenen, sürekli bir saldırı modeliyle hastaneleri ve tıbbi altyapıyı çökertti.Londra merkezli araştırma grubu Forensic Architecture; medya kuruluşları Al Jazeera, Al Araby ile Shehab Haber Ajansı'nda yayımlanan yüzlerce hastane saldırısı haberini analiz etti. Analizde, İsrail'in, söz konusu hastaneleri bombalayarak kullanılamaz hale getirmesi, harita üzerinden kronolojik şekilde hareketli grafiklerle ele alındı.Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun ve Ed-Durra hastaneleri, İsrail saldırılarıyla devre dışı bırakıldı.Kara operasyonuyla bölge işgal edildi.Endonezya, Şifa, Rantisi Çocuk, Kudüs, El Ehli Baptist, Türk-Filistin Dostluk ve Vefa hastanelerinin çevresi bombalandı. Bu süreçte Kudüs, Şifa, Rantisi Çocuk, Kemal Advan, Endonezya hastaneleri zorla yerlerinden edilen binlerce kişiye sığınak oldu.Hava saldırıları doğrudan Rantisi Çocuk ve el Ehli hastanelerini hedef aldı.İki hastane hizmet dışı kaldı.Kudüs ve Şifa hastaneleri kuşatıldı.Endonezya, Şifa ve Rantisi hastaneleri, İsrail ordusu tarafından işgal edildi ve hizmet dışı bırakıldı.Gazze'nin kuzeyinde kısmen işlevsel son hastane olan El Ehli Hastanesi işgal edildi ve hastane hizmet dışı kaldı.Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'deki 36 hastaneden 9'unun kısmen işlevsel olduğunu bildirdi. Gazze'nin kuzeyinde ise halihazırda 4 hastane asgari düzeyde hizmet sunuyor. 4 hastanede de elektrik yok ve İsrail tarafından kuşatılmış durumda.Yasadışı Yahudi yerleşkecilerin savunucusu aşırı sağcı Daniela Weiss, İsrail'in yoğun saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze'de tüm evlerin yıkılmasını ve Filistinlilerin çıkartılarak yerine Yahudi yerleşimcilerin getirilmesini savundu. Weiss, Yahudi yerleşimciler denizi görmek istiyor. Denizi görebilmeleri için Gazze silinmeli. Denizi görebilmek için Gazze'deki tüm evlerin yıkılması gerekiyor" dedi.İSRAİLLİ gardiyanların Negev Çöl Cezaevi'ndeki Filistinli bir mahkûmu darp ederek öldürdüğü ortaya çıktı. İsrail'in sağlık sorunlarından dolayı serbest bıraktığı kanser hastası Filistinli esir Faruk el-Hatib de "hapishanede hastalığına rağmen işkence gördüğünü" söyledi.Gazze'deölenlerin sayısı 20 bini aştı. Öldürülenlerin en az 8 bininin çocuk, 6 bin 200'ü kadın olduğu açıklandı. İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze'de 230 yere hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. BM "Gazze'de can kaybına ilişkin rakamlar, çok uzun zamandır kabul edilemez boyutta" açıklaması yaptı. Han Yunus'taki saldırılarında 55 Filistinli katledildi. İsrail Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki kara saldırısının son aşamasında olduğunu söyledi.Hollanda'nın Rotterdam kentinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen Filistinli çocuklar için anma etkinliği düzenlendi. Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı tarafından Rotterdam'daki Binnenrotte Meydanı'nda organize edilen etkinlikte, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen çocuklara dikkati çekmek amacıyla meydana yaklaşık 8 bin çift çocuk ayakkabısı bırakıldıİsrailordusu, Gazze'nin Han Yunus kentinden de sivilleri sürmeye başladı. BM kuzeyden sürgün edilen yüz binlerce Filistinlinin 32 sığınma evine sıkıştığını duyurdu. Euro-Med, Gazze'de görüştüğü 1200 kişinin yüzde 71'inden fazlasının aşırı açlık çektiğini belirtti. UNICEF, "Gazze'deki çocuklar temiz suyun yüzde 90'ına erişemiyor" dedi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Gazze'de 5 yaş altındaki çocuklarda görülen ishal vakalarında çatışma öncesi döneme göre 25 kat artış yaşandı" açıklaması yaptı. Filistinli çocuk Halidi'nin sosyal medyada yer alan görüntüleri, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan gıda krizinin boyutlarını gözler önüne serdi. Halidi'nin "Öğlenleri ekmeğin bazen çeyreğini bazen de yarısını yiyebiliyor ve bununla gün boyu idare etmeye çalışıyoruz. Aç yatıyoruz. Yatmadan önce anneme 'Yiyecek bir şey var mı?' diye sorunca 'Yiyecek bir şey yok, uyu' diyor. Hayatımızı idame ettireceğimiz bir şeyimiz yok" sözleri yürekleri dağladı. DIŞ HABERLERErzurum Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Yakup Dursun, Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek için dünyaca ünlü ressamların eserlerini yeniden tasarladı. Dursun, 'Sanatın isyanı, Filistin'de duyguların çığlığı' konulu çalışmasında 'İnci Küpeli Kız' eserini savaşın yıkıcılığından çıkardığı bebekle, Mona Lisa'yı Filistinlilerin kullandığı kefiye ve kucağındaki küçük çocuğu kurtarırken tuvale aktardı.